《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》門票開賣即日售罄　少爺占爆當奴曾在旺角被打

▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

艾粒（ILUB）將於9月5日至9月6日假麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，門票於今日（6月24日）公開發售，反應非常熱烈，兩場演出門票宣布已全數售罄。

為安慰一眾撲飛失敗的「粒粒粉」，ILUB在今日大派福利，親身拍片示範「酷型」十式，第一式由少爺占打頭陣，以「Kelly招式show長腿」，再加碼「Sammi 咀」擺出最「酷型」姿勢。之後，搖身一變養成系執事，大跳近日大熱的《晚安大小姐》舞蹈。

▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》門票開賣即日售罄。

爆不為人知往事

在片中，被問及今次開騷的隊形，ILUB首次披露《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》海報的「騎木馬」概念源自二人成長回憶，「隊形

靈感就係翁虹的《滿清十大酷刑》!」期間更自爆曾於蒙古及美國的爆笑學騎馬經歷，兩人笑稱皆被迫邊騎馬邊大叫「Heehaa!」場面十分搞笑。

對於今年選址旺角麥花臣場館再放笑彈，除了與ILUB初出道多於旺角拍節目外，少爺占亦預告9月在舞台上，將分享當年ILUB在砵蘭街一段不為人知的歲月，率先披露:「當奴除咗響觀塘俾人打過之外，響旺角都有俾人打嘅經歷。」被問及會否邀神秘嘉賓同粉絲一齊玩轉麥花臣，二人表示:「我哋打算請 Tom Cruise、Jennifer Lopez,不過請唔請到就唔知。」

▲ 當奴與少爺占。

info

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期：9月5至6日

地點：麥花臣場館

時間：晚上8時15分

票價：$600 / $800

網上購票:www.cityline.com

