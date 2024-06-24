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信用卡比較｜滙豐Red 卡7月改獎賞　網購4%封頂$1萬＋取消超市2%

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 2024/06/24 16:56

最後更新： 2024/06/24 17:49

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信用卡比較，滙豐Red 卡7月改獎賞。

【信用卡比較／信用卡優惠／信用卡迎新／大貓Red／滙豐Red 】滙豐銀行公布今年下半年信用卡獎賞計劃詳情，當中滙豐 Red 信用卡涉及較多獎賞變化，尤其愛用Red 卡網購或超市購物的客戶，「獎賞錢」或大減，最受衝擊。

滙豐Red 信用卡獎賞計劃，已公布今年下半年的優惠詳情，將取消超市2%「獎賞錢」；網上購物簽賬4%「獎賞錢」設封頂上限，每月最多1萬元，其後簽賬會視作「其他簽賬」只獲1%「獎賞錢」。

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Red 信用卡向來受市民追捧，尤其網購簽賬可獲4%「獎賞錢」，每月封頂1.25萬元；本地超市購物簽賬可享2%「獎賞錢」；而本地及海外簽賬享1%「獎賞錢」。客戶於交易誌賬後即獲回贈，相對是易賺易享。

不過由今年7月1日至12月31日止，Red 信用卡最新獎賞計劃有變，主要涉及網購及超市簽賬。

網購4%封頂$1萬

滙豐宣布由今年7月1日至12月31日止，即推廣期內，每個信用卡戶口網上簽賬4%「獎賞錢」最高金額，由以往每月首1.25萬元，減到推廣期的每月上限1萬元，其後額外簽賬只享1%「獎賞錢」。

例子是，倘客戶7月累積2萬元「合資格網上簽賬」，可賺取的「獎賞錢」先計首1萬元的4%（即獲$400獎賞錢），再計餘下1萬元的1%（即獲$100獎賞錢），合共$500「獎賞錢」於交易誌賬後存入戶口。

若跟6月比較，如客戶同樣網購2萬元，可賺取首1.25萬元的4%（即獲$500獎賞錢），再計餘下7,500元的1%（即獲$75獎賞錢），合共$575「獎賞錢」。

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超市簽賬2%取消

原先本地超市簽賬可享2%「獎賞錢」，即是每消費$50元即獲$1「獎賞錢」。

今年7月1日至12月31日止，即推廣期內，本地超市簽賬不再享有現時回贈。

本地及海外簽賬設限

原先其他本地及海外簽賬，均可享1%「獎賞錢」。

不過今年7月1日至12月31日止，即推廣期內，只有以下5項指定簽賬類別，才算是合資格簽賬，可享1%「獎賞錢」:

  • 餐飲
  • 休閒娛樂
  • 居家日常
  • 生活品味
  • 海外及中國內地消費

其他簽賬0.4%「獎賞錢」

而今年7月1日至12月31日止，即推廣期內，其他本地消費、八達通自動增值等網上服務消費、及其他本地簽賬，就只剩低0.4%「獎賞錢」，即是每消費250元才享$1「獎賞錢」。

申請資格

滙豐Red 信用卡的申請資格，年薪12萬元或以上。不設消費門檻、持卡人永久可享自動年費豁免。

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