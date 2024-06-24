  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員｜楊何蓓茵：維護國安會成為公務員整體評核一部分　

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2024/06/24 16:21

最後更新： 2024/06/24 23:00

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

何蓓茵指，維護國家安全會成為公務員整體評核一部分。(資料圖片)

政府日前頒布更新版《公務員守則》，列明公務員須為維護國家安全工作，提供所需協助，並須恪守維護憲制秩序及國安和政治中立等12項基本信念。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，各層級的公務員均應理解維護國安的重要程度，令政策措施免受國安風險威脅，公務員應在日常工作中，確保各項程序能夠最好地維護國家安全。她強調，當局不會將維護國家安全列為特定的才能(specific competency)，但會成為公務員整體評核的一部分(part of the overall performance assessment)，將透過觀察其如何在工作中維護國家安全。

更新版《公務員守則》列明，不可以公務員身份批評任何政府政策，楊何蓓茵接受報章訪問表示，僱員不公開批評僱主，只是「基本的職業道德」，「當管理層作出決定，僱員應支持及全心全意地執行，否則不能做成任何事」。她不認為有關規定會產生寒蟬效應，或阻礙公務員提出建設性意見，指公務員可以透過各種內部管道表達。她重申，政府不會監控公務員的私人社交媒體帳戶，但若收到投訴，當局會調查。

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

楊何蓓茵：公務員編制比2021年減近2000人  料會繼續下降

截至去年年底，公務員職位編制有19萬2千多個職位。楊何蓓茵接受電台訪問表示，當局過去幾年嚴格控制編制水平，維持零增長目標，甚至負增長，由2021年3月至今，編制已減少近2000人，預料很有機會繼續下降。她解釋，編制減少是由於政府部門利用科技或減省不必要的工序，再調配人手，認為面對香港整體人力不足夠，利用科技是較現實的出路。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

公務員守則｜有議員關注會否用考試檢驗培訓成果　楊何蓓茵：會透過日常表現、品行評價
16:22 2024/06/17
公務員守則｜有議員關注會否用考試檢驗培訓成果　楊何蓓茵：會透過日常表現、品行評價
公務員守則｜楊何蓓茵：公務員須將國安放工作上高位置　發表意見避免被視為官方立場
12:47 2024/06/08
公務員守則｜楊何蓓茵：公務員須將國安放工作上高位置　發表意見避免被視為官方立場
公務員︱新版《公務員守則》已生效　一文看清常見問題
15:58 2024/06/07
公務員︱新版《公務員守則》已生效　一文看清常見問題

你可能感興趣

公務員守則｜有議員關注會否用考試檢驗培訓成果　楊何蓓茵：會透過日常表現、品行評價
16:22 2024/06/17
公務員守則｜有議員關注會否用考試檢驗培訓成果　楊何蓓茵：會透過日常表現、品行評價
公務員守則｜楊何蓓茵：公務員須將國安放工作上高位置　發表意見避免被視為官方立場
12:47 2024/06/08
公務員守則｜楊何蓓茵：公務員須將國安放工作上高位置　發表意見避免被視為官方立場
公務員︱新版《公務員守則》已生效　一文看清常見問題
15:58 2024/06/07
公務員︱新版《公務員守則》已生效　一文看清常見問題
楊何蓓茵 香港 公務員事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因