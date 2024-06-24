公務員｜楊何蓓茵：維護國安會成為公務員整體評核一部分　

▲ 何蓓茵指，維護國家安全會成為公務員整體評核一部分。(資料圖片)

政府日前頒布更新版《公務員守則》，列明公務員須為維護國家安全工作，提供所需協助，並須恪守維護憲制秩序及國安和政治中立等12項基本信念。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，各層級的公務員均應理解維護國安的重要程度，令政策措施免受國安風險威脅，公務員應在日常工作中，確保各項程序能夠最好地維護國家安全。她強調，當局不會將維護國家安全列為特定的才能(specific competency)，但會成為公務員整體評核的一部分(part of the overall performance assessment)，將透過觀察其如何在工作中維護國家安全。

更新版《公務員守則》列明，不可以公務員身份批評任何政府政策，楊何蓓茵接受報章訪問表示，僱員不公開批評僱主，只是「基本的職業道德」，「當管理層作出決定，僱員應支持及全心全意地執行，否則不能做成任何事」。她不認為有關規定會產生寒蟬效應，或阻礙公務員提出建設性意見，指公務員可以透過各種內部管道表達。她重申，政府不會監控公務員的私人社交媒體帳戶，但若收到投訴，當局會調查。

楊何蓓茵：公務員編制比2021年減近2000人 料會繼續下降

截至去年年底，公務員職位編制有19萬2千多個職位。楊何蓓茵接受電台訪問表示，當局過去幾年嚴格控制編制水平，維持零增長目標，甚至負增長，由2021年3月至今，編制已減少近2000人，預料很有機會繼續下降。她解釋，編制減少是由於政府部門利用科技或減省不必要的工序，再調配人手，認為面對香港整體人力不足夠，利用科技是較現實的出路。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】