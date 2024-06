公務員｜楊何蓓茵：維護國安會成為公務員整體評核一部分　

▲ 何蓓茵指,維護國家安全會成為公務員整體評核一部分。(資料圖片)

政府日前頒布更新版《公務員守則》,列明公務員須為維護國家安全工作,提供所需協助,並須恪守維護憲制秩序及國安和政治中立等12項基本信念。公務員事務局局長楊何蓓茵表示,各層級的公務員均應理解維護國安的重要程度,令政策措施免受國安風險威脅,公務員應在日常工作中,確保各項程序能夠最好地維護國家安全。她強調,當局不會將維護國家安全列為特定的才能(specific competency),但會成為公務員整體評核的一部分(part of the overall performance assessment),將透過觀察其如何在工作中維護國家安全。

更新版《公務員守則》列明,不可以公務員身份批評任何政府政策,楊何蓓茵接受報章訪問表示,僱員不公開批評僱主,只是「基本的職業道德」,「當管理層作出決定,僱員應支持及全心全意地執行,否則不能做成任何事」。她不認為有關規定會產生寒蟬效應,或阻礙公務員提出建設性意見,指公務員可以透過各種內部管道表達。她重申,政府不會監控公務員的私人社交媒體帳戶,但若收到投訴,當局會調查。

楊何蓓茵:公務員編制比2021年減近2000人 料會繼續下降

截至去年年底,公務員職位編制有19萬2千多個職位。楊何蓓茵接受電台訪問表示,當局過去幾年嚴格控制編制水平,維持零增長目標,甚至負增長,由2021年3月至今,編制已減少近2000人,預料很有機會繼續下降。她解釋,編制減少是由於政府部門利用科技或減省不必要的工序,再調配人手,認為面對香港整體人力不足夠,利用科技是較現實的出路。

