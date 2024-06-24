繁花劇透丨第16集劇情預告　阿寶傾妥服飾公司與香港管道

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第15集講到服飾公司雖然不是滬聯那樣的大型綜合商廈，但上升空間大，他準備動身去香港，先給服飾公司聚聚人氣，再著手做自有品牌。

第16集 （24/6）

等阿寶從香港回上海時，玲子應該也回來了吧。

每次吵完，她總會回來的。阿寶這樣想著，搭上了去香港的航班。他不由想起兩人在東京的邂逅。

外貿大樓，三羊牌被定為「上海名牌」的頒獎流程已經做好，金花發現與會嘉賓名單裡竟然沒有寶總，她少見地給爺叔撥電話詢問原因。

爺叔說，汪小姐不做了，寶總自然也不會參與了，因為他看中與汪小姐的合作關係。

香港這邊，阿寶速戰速決，談攏了服飾公司與香港管道。萬萬沒想到，他在半島酒店重逢了舊人，世事流轉，阿寶已經放下執念，佳人可存心底，成為激勵他不斷前行的那束光。

玲子不在的日子裡，小分隊代理經營夜東京，菱紅忙到飛起。

玲子40歲生日這天，陶陶、葛老師苦等玲子不來，只好掛出店鋪轉讓的牌子。但這夜，玲子其實悄悄回來了。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5