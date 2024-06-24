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文化藝術｜楊潤雄指文創處將積極開拓海外商機　向外輸出本港文創產業

社會

發布時間： 2024/06/24 16:34

最後更新： 2024/06/24 17:48

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（資料圖片）

文化體育及旅遊局轄下的「創意香港」已改組為「文創產業發展處」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，文創處將設立新的專組，為原本在「創意香港」轄下的八大創意產業在海外物色機會，向外輸出香港的文創產業，為業界擴展商機，提升香港的國際地位。

楊潤雄出席文創處成立啟動禮致辭時表示，文創處將設立新的專組，主動為相關行業在香港以外物色機會，積極帶領業界組團到世界各地參展及演出，向外輸出香港的文化創意產業，為業界拓展商機，並藉此提升香港的國際地位；同時，文創處亦會持續發掘適合且具潛力的項目，推動跨界別、跨文化藝術領域的內容應用，並加強對產業在內容流通的支援。

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他又指，文創處將加強促進創造和生產文化知識產權，推動文化知識產權交易，並發掘更多商機和商業化機會，以提升經濟效益。

楊稱，過去15年，文創處的前身創意香港成功舉辦或資助了很多項目，不少創作人或初創公司，已經成為香港文創和藝術界的中流砥柱，政府期待文創處與業界繼續攜手合作，推動香港文創產業的繁榮和發展，讓香港成為一個充滿文創活力的城市。

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