玫瑰的故事｜劉亦菲主演《玫瑰的故事》惹爭議 亦舒原著曾被翻拍成周潤發張曼玉電影

▲ 劉亦菲主演《玫瑰的故事》惹起爭議。

最近多部內地劇集話題性都很大，而且主題風格各異，《繁花》之後有《我的阿勒泰》，現在輪到劉亦菲主演的《玫瑰的故事》。前兩套相較一面倒好評，《玫瑰的故事》就爭議較多。

有一定年紀的香港觀眾，對亦舒原作的《玫瑰的故事》當不陌生，那是近四十年前的小說，也曾改編成周潤發、張曼玉主演的電影，而亦舒作品其實在內地也有很多書迷，不少七○後、八○後談到香港的各種文化啟蒙時，除了音樂和劇集，也會提及衛斯理和亦舒這些在他們成長時代沒有內地對應的小說類別。尤其是亦舒筆下女性的物質生活和品味，是大大超出當時環境。

所以亦舒也算是有集體記憶的，不過有趣是在內地廣受歡迎拍成劇集，卻是近來之事，因為前兩年也拍過受歡迎的《流金歲月》，且接觸的看劇人群（因是電視劇較入屋）更是有老有少。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

劇集版《玫瑰的故事》今次被讚的，當然有亦舒筆下那種帶物質和好生活追求的自主女性觀，職場和婚姻選擇上都相當自由，切合現代的文化潮流。而且當然風格和着裝等也盡可能拍得漂亮時尚。但問題是從社會環境而言，劇集版雖把故事設在2001年，但其時現實裏中國內地的公司和家庭設置，穿着打扮還是相對較土的，沒那麼時尚。成長於其時的女孩，接觸到的審美也沒那麼現代，氣質也是，故此總體而言其實不太貼近那時代的北京。

亦舒小說版其實是用四位男角色的角度來多中心敘事，今次這種大女一劇，當然焦點放在劉亦菲演的黃亦玫，演家明是霍建華，外形上算襯合不錯。但故事初段講她明知想追求她的男人快要結婚還接受各種恩惠，導致對方終止婚約，則被網民罵是渣女。玫瑰在哪個時代都像走得較前。

延伸閱讀：

玫瑰的故事｜《玫瑰的故事》劉亦菲產房撕心裂肺惹共鳴 告白女兒：你的存在令我感到幸福

玫瑰的故事｜劉亦菲主演《玫瑰的故事》熱播 醫生媽媽：缺乏原著的女人味

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】