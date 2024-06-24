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MIRROR成員丨AK親回與沈殷怡關係　強調冇追Christy稱Frankie有壓力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 17:29

最後更新： 2024/06/24 18:41

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AK強調冇追過Christy！

人氣組合MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy連日來被爆不少黑歷史，當中更牽涉AK、沈殷怡等人，又指Frankie當日疑偷食搭上現時女友Christy，是非不絕。

MIRROR成員丨Christy連環被爆黑歷史　Frankie首開腔護女友非小三

強調從未追求Christy

今天（6月24日），AK現身MV首播活動時接受傳媒訪問，指與Christy因有共同朋友而認識，大家話題只限於跳舞，並指經過此事後，在網上與人談天會份外小心。

他續指與Christy只限於IG聯絡，所以不明白為何對方有被追求的錯覺，而AK亦強調自己從未有追求Christy。

談到封鎖對方一事，AK解釋是科技問題，並指IG早前自動block了和Unfollow了一些朋友，並指一段朋友關係不會因follow與否而受到影響。

AK否認曾追求Christy。

自認單身 對沈殷怡抱歉

至於與沈殷怡的關係，他指有就事件與對方道歉，並稱對方有為其將舉行的演唱會打氣，又表示與對方認識了很久，不想再牽涉太多人下去，所以希望大家不要作不必要的猜測，並透露目前感情狀況為零，主要想專心工作。

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稱Frankie有壓力

對於會否覺得事件影響MIRROR形象，AK認為事件發生後對不同的人有一定影響，所以希望事件得以盡快解決。

他再指Frankie對外公開與Christy拍拖前，已知會公司及兄弟，而他近日亦曾與對方通過電話，明白Frankie有一定壓力，望大家給予對方空間。

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