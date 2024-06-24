司法覆核｜23條下行為良好不獲減刑首被挑戰　「第二代美國隊」入稟申覆核要求獲釋

▲ 「第二代美國隊」入稟申覆核挑戰23條下不獲減刑。資料圖片

有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文，早前被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判囚5年。馬原定於2024年3月25日基於行為良好減刑三分一後獲釋，惟於《維護國家安全條例》（下稱23條）生效後獲通知不獲減刑，最少須服刑多1年。馬日前入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻決定，聲明《監獄規則》違反人權法，勒令署長立即釋放馬，並要求作出賠償，為首宗入稟挑戰個案。

申請馬俊文，擬定答辯人懲教署署長。

入稟狀指，申請人自2020年11月被還押，其後於2021年11月，在區域法院被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判監5年9個月，上訴得直減刑至5年。2024年2月24日，仍在服刑中的申請人獲通知，署長基於其行為良好可獲減刑三分一，將於1個月後獲釋。

入稟狀續指，《維護國家安全條例》於3月23日刊憲生效，申請人亦於當日已服刑40個月，當日早上申請人原定被安排獲釋前與懲教人員的會面被取消，改為與兩名心理專家會面。同日傍晚時分，申請人被通知不會就原有決定獲釋，並且須服刑最少多1年，直至署長根據《監獄規則》作每年覆核為止。申請人指就有關決定沒有給予任何原因，只獲告知若感到委屈，可於同月25日前呈交書面陳述。

同月23日，懲教員認為有關決定，或會對申請人於心理上造成極大打擊，遂安排申請人入院兩天。申請人出院後翌日，即原定獲釋當天，就有關決定呈交書面陳述，同日下午接獲「犯危害國家安全罪行的在囚人士評審委員會」（下稱委員會）書面解釋，當中提及原因為：

「然而，現階段沒有任何資料表明，如果對馬先生給予減刑，馬先生不會不利於國家安全。

綜合上述資料，委員會不信納提早釋放馬俊文不會不利於國家安全，遂不建議把馬俊文的個案轉介予監管釋囚委員會作 提早釋放考慮。」

申請人指，有關決定明顯基於《維護國家安全條例》第152條就《監獄規則》第69條作出修訂，署長採取新規則而得出決定。申請人質疑，署長考慮「囚犯不獲減刑，除非囚犯不會不利於國家安全」測試時，具濫用酌情決定權的風險及不確定性，申請人於《維護國家安全條例》生效後兩天便可獲釋，惟因新修訂而被剝奪權利。

入稟狀指出，是次申請針對《香港人權法》第6條，提及保障在囚人士人道及人權，以及監獄制度訂定囚犯之待遇，應以使其悛悔自新和重適社會生活為基本目的。

入稟狀續指，有關決定對申請人構成極大不公，加上有關決定由非法定委員會作出，而非懲教署署長作出，且幾近不存在公平聆訊程序，導致申請人須服刑至少多1年，質疑委員會之決定越權。申請人曾去信要求澄清委員會之權力，惟未有回覆。

申請人要求法庭撤銷決定，並要求法庭聲明《監獄規則》違反人權法，規則應被理解為「囚犯可獲減刑，除非署長相信該囚犯獲減刑不會違反國家安全利益」，並勒令署長立即釋放申請人，並須作出賠償。

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