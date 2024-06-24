兩地交流︱兩地教師協辦普通話校園節目　邀本地小學生任主播增民族自豪感

▲ 兩地教師合作推動學生學習經典古文，舉辦全方位學習活動，並舉辦「中華文化日」，讓學生傳承中華文化。（教育局提供圖片）

順德聯誼總會李金小學參與「內地與香港教師交流及協作計劃」多年，藉與內地專家教師交流，完善語文課程，包括共同推動學生學習古文，歌頌祖國偉大河山，並舉辦「中華文化日」，讓學生傳承中華文化。兩地教師亦一同策劃普通話校園電視節目，邀請學生擔任主播，在校內營造普通話語境及氛圍，協助學生提升語文能力，並增強文化自信及民族自豪感。

參與計劃多年，順德聯誼總會李金小學教師與內地專家教師莊彩瑜、趙娟、賴麗琴、勞敏芳及涂娟合作策劃不同活動，在校園內營造普通話語境及氛圍，包括邀請學生擔任校園普通話電視節目《李金早晨》主播，介紹學校活動及資訊；鼓勵學生擔任開幕禮、畢業典禮等活動司儀，以兩文三語主持活動；組織內地考察活動，讓學生活用普通話與當地學生交流；探訪姊妹學校順德雞洲錫全小學，讓兩地學生一同學習。活動讓學生在課堂內外多聽、多說普通話，提升語文能力，同時增強文化自信及民族自豪感。

學校亦借助計劃完善語文課程，讓兩地教師合作推動經典古文學習，透過講述古代先賢事跡，分析詩人墨客作品，並歌頌祖國偉大河山，激發學生學習古文的興趣；課堂以外，學校舉辦全方位學習活動，如「中華文化日」，讓學生傳承中華文化，滋養性情。

同時，兩地教師共同推動普教中。該校副校長熊丹瑩指，內地教師憑過往推動普通話教學經驗，與學校教師共同設計校本拼音課程，藉戲劇、歌曲、口訣等方法進行教學，協助一年級生奠定良好拼音基礎。學校隨後於二年級開展普教中，並逐步推展至全校，她表示，學校將拼音納入中文課程，在「學、教、評」中結合語文及拼音學習，有助增強學生的語言表達及溝通能力。

各內地專家教師均稱，很高興能參與計劃，與香港教師分享推動語文教學的經驗及心得，讓學生輕鬆愉快學習普通話，認識中華傳統文化，促進全人發展，期望日後再有機會進行專業交流。

▲ 兩地教師共同備課。（教育局提供圖片）

熊丹瑩又指，學校教師受內地專家教師啟發，持續探索新的學與教策略，總結出「整體五讀法」、「文言解讀五式」、「詩詞品讀四元素」等方法，進一步推動普教中及文學文化學習，而「備課、磨課、研課」過程亦促進教師團隊的教研風氣。她亦期望，兩地教師繼續通過計劃弘揚愛國精神，為實現教育強國目標同心協力，創造光明未來。

「內地與香港教師交流及協作計劃」由國家教育部及香港教育局合作推行，計劃開展20年間，共有超過1,000所本地學校、逾840位內地專家教師參與，教育局形容成果豐碩。

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