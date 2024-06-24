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名牌手袋｜嚴選5款中性LV男裝手袋　俏皮設計連女生也心動想入手！

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2024/06/24 18:14

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

女生看到有沒有心心眼呢？

不少女生都喜歡買手袋，認為袋不嫌多，如果買厭了女裝袋，還可以從男裝系列入手呢！時尚品牌Louis Vuitton（LV）推出的多款男裝袋除了夠中性男女通用外，設計還相當俏皮可愛，包括色調上的運用滲入了一點奶油甜味，在小細節上也不忘加入小狗、花奔這些俏麗元素，務求做到男袋女用的效果。

現在就為大家嚴選5款連女生也心動想入手的LV男裝手袋，每一個都絕對令人有意想不到的驚喜！

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1.Speedy 18 Bandoulière   HK$ 19,800

這款手袋是1930年面世的著名Speedy旅行袋的小巧版本，選用Damier Denim 3D棉質帆布製成，散發夏日清新氣息。標誌性方格圖案以牛仔布重新演繹，映襯天然牛皮頂端手柄，並配有可調節長度的可拆式肩帶，可作斜背攜帶。

由於把經典的Speedy換上俐落的Denim設計，手袋立即變得百搭，Denim的中性魅力加永不退流行的特質，配以小巧的呎寸，女生使用起上來也非常合適。

Speedy 18 Bandoulière HK$ 19,800

2.Nano Porte Documents Voyage  HK$ 19,700

這款粉綠色手袋是Porte Documents Voyage公事包的迷你版，採用Damier Golf帆布製作，並配以淺色牛皮飾邊。設計由品牌創意總監 Pharrell Williams與好友Tyler攜手打造，綴有綠色Damier Golf棋盤格紋圖案，與Tyler創作的粉紅色小花LV標誌吊飾互相輝映。

手袋的內裡還有可愛的狗狗圖案印花，配上小花吊飾，絕對是俏皮可愛的化身，難怪女生看到會心動。

Nano Porte Documents Voyage HK$ 19,700

3.Montsouris 郵差包 PM  HK$ 20,700

這款Montsouris系列的全新Montsouris郵差包 PM正面翻蓋配有標誌性搭扣。小型袋款採用Pharrell Williams的Monogram Surfin'帆布打造，精緻的印花綴有多層夏日風格圖案，可作斜背攜帶，適合收納各種日常必需品，而且看起來剛柔並重。

Montsouris 郵差包 PM HK$ 20,700

4.Keepall Bandoulière 25  HK$ 20,700

這款Keepall Bandoulière 25是LV著名Keepall旅行袋的小型版本，是男士 2024 秋冬時裝展系列 ，以Pharrell Williams的Monogram Surfin'帆布製造，並將多種饒富夏日氣息的圖案結合成精緻的印花，袋款的設計和熱帶印花為這款都市袋款注入復古風格，顏色鮮艷且奪目，男女生用起上來都一樣吸睛。

Montsouris 郵差包 PM HK$ 20,700

5.Keepall Bandoulière 25  HK$ 27,700

女生又怎能沒有「編織袋」？尤其是夏天穿搭，編織袋一定是配搭好朋友！這款在男裝系列中尋寶而來的Keepall Bandoulière 25，以天然棕櫚樹纖維手工編織而成，展現品牌的精湛匠藝，而每個袋款需40小時方能製作完成。

袋款以Damier編織圖案搭配天然皮革飾邊，演繹品牌經典設計元素。設計還綴以手工製作的黑色Raffia LV Initials標誌。

Keepall Bandoulière 25 HK$ 27,700

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