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抗癌勇士丨文頌男腫瘤擴散下半身失知覺　胞姐擁抱弟弟：彼此心中有數

娛樂

撰文： TOPik柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 18:31

最後更新： 8 小時前

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文頌男腫瘤擴散下半身失去知覺。

曾主持J2節目《不正常愛情研究所》的文頌男（Koba）在去年12月公布有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近位置，屬罕見病症，他一直保持樂觀態度抗癌魔。

可是，文頌男在上周日（6月16日）於社交平台表示，因不停標冷汗及肌肉痛入院。到6月21日，他在個人社交平台發長文表示已出院，指在公院留醫5天，院方找不到他上右背痛、右頸痛、後腦右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭無力的原因，無奈指公院不肯為他照MRI，只是隔日為他照一次X光及CT，認為這根本看不出任何異樣。

抗癌勇士丨文頌男入住公院5日感覺如坐監　Koba無奈終明白：冇錢就等死囉

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文頌男近況轉壞

文頌男補充表示明白公院人手不足，但這幾天無奈地明白到何謂：「有錢就有得醫，冇錢就等死囉」。

但強調自己會保持樂觀心態，指：「但我唔會埋怨公立醫院，亦都感謝每一位醫護人員嘅付出。我希望公立醫院可以有改善得好嘅一日，令普通市民都可以得到最快捷最適切嘅治療，唔係個個都好似等運到咁，本身有得醫都變成冇得醫。」

可是，文頌男的胞姐Hilary 在昨日（6月23日）於個人IG以Story方式發文傷感透露弟弟病情，指：「昨日發現腫瘤擴散，下半身沒有知覺，一個沉默的擁抱，大家沒有說話，將會面對甚麼，彼此心中有數。世人經常抱怨世界不公，世界的現實，無力感，若果是你當面對死亡的時候，你能放開嗎？」而文頌男在6月21日於發文後，再未有更新個人社交平台。

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