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飲食攻略｜4位腫瘤科醫生點名7大地雷食物絕不吃　3類肉恐增患癌風險

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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4位腫瘤科醫生點名7大地雷食物絕不吃，3類肉恐增患癌風險。

【癌症／抗癌／防癌食物／加工肉類／高糖／糖尿病／心臟病／大腸癌/腫瘤科醫生/地雷食物/絕不吃食物】癌症是本港的頭號殺手，在2021年有超過1.5萬人死於癌症。平時均衡飲食，保持良好的生活習慣，有助減低罹患癌症的風險。為此，有4位腫瘤科醫生分享7種絕不會吃的食物，3類肉更恐增患癌風險。

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7大地雷食物

1. 加工肉類

紀念斯隆凱特琳癌症中心的醫學腫瘤學家Dr. Diane Reidy-Lagunes表示，加工肉類與癌症、心臟病和糖尿病有關。加工肉類包括熱狗、香腸、培根等食品以及熟食肉類等其他食品均含有防腐劑，例如硝酸鹽或亞硝酸鹽，這會導致潛在致癌化學物質的形成。

她稱，加工肉類被世界衛生組織列為第一類致癌物，與煙草、煙和石棉屬於同一類別。不過，這不代表食用加工肉類，與吸煙對形成癌症的風險都相同，一般來説，吸煙致癌風險較高。因此，完全避免加工肉類或只是偶爾食用，是更健康的飲食。她建議可以選擇瘦肉，如雞肉、魚、豆類和堅果等來補充蛋白質。

2. 燒焦肉類

約翰霍普金斯大學醫學院Dr.Otis Brawley表示，食用燒焦的肉類，不管是紅肉或白肉，都會增加患癌風險，因為食物燒焦部分含有雜環芳香胺和多環芳香烴，兩者都是已知的致癌物質。他建議，為了降低罹患癌症的風險，在燒烤時不應將食物烤至燒焦的程度，並避免使用燒焦的肉類。

3. 紅肉

佛羅里達州傑克遜維爾的家庭醫生Dr. Chris Scuderi表示，他不吃紅肉，因為紅肉會增加某些癌症的風險，至今已經12年沒有吃肉。

而耶魯大學紐黑文健康中心斯米洛癌症醫院Dr.Xavier Llor補充指，紅肉與癌症和心臟病有關。研究表明，食用紅肉會增加大腸癌風險。根據MD安德森癌症中心的數據，紅肉還會增加罹患前列腺癌和胰臟癌的風險。

更多相關報道：飲食攻略丨腸胃科醫生公開6大不吃食物名單　1款看似健康難消化　恐增患大腸癌風險20%

4. 高糖食品

Dr.Xavier Llor表示，雖然糖不會直接影響癌症，但它會增加其他癌症風險因子，如肥胖、二型糖尿病，從而增加患癌風險。根據2018年一項研究，7.8%的癌症是由於體重過重造成的，因此醫生會避免吃高糖食品。

5. 白麵包

Dr.Otis Brawley表示，他平時會盡可能避免食用白麵包，因為白麵包比全麥麵包營養低，無法提供營養益處；而且多吃與糖尿病和肥胖等癌症風險因素有關。

6.過度加工食品

Dr.Xavier Llor表示，過度加工食品會提高患癌風險，因此他會避免食用蛋糕、糕點、早餐穀物等加工食品。

7.含糖飲料

Dr.Xavier Llor補充指，因缺乏營養價值而熱量價值高，所以他也會避免飲用含糖飲料。

12種防癌食物

台灣營養師程涵宇曾介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，有助減低患上不同癌症的風險。其中1類水果更是可減低患上4種癌症的風險，每周攝取至少3份，可降低患上胃癌風險達28%。

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