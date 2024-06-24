余安安羅霖等擔任「零碳之星」　拍片分享衣食住行減碳貼士

▲ 余安安支持環保。

余安安、羅霖、貝安琪及曹敏寶早前拍攝網上短片，響應「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」，曹敏寶在「時尚減碳」方面，建議選擇品質好以及穿搭多變的衣物，營造不同風格﹔「美食減碳」專家余安安表示在日常生活中選擇本地、有機和季節性食材，可減少運輸距離和碳排放，而合理安排食物份量可以避免浪費。

羅霖的「環保住宿」小貼士是揀選節能同環保的家電，盡量減少家用垃圾，源頭減廢，支持乾淨回收。

貝安琪最支持「低碳旅遊」，家庭旅行時，他們多數會選擇一些自然島嶼，帶備環保的旅行用品，例如可重複使用的水瓶和環保袋。全城零碳行動比賽獎品豐富，勝出的隊伍有機會贏取亞洲來回商務艙機票、本地酒店套票等豪華獎品！

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