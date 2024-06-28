KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀

▲ 每4名港人有1名患鼻敏感！中醫揭鼻敏感成因，教冲2款茶舒緩症狀。

【鼻敏感／過敏性鼻炎／都市病／鼻塞／流鼻水／茶療／通鼻】鼻敏感是常見都市病，香港平均每4人就有1人患鼻敏感。註冊中醫師麥俊堅拆解這一常見都市病成因，並教大家從日常生活習慣、飲食上改善。

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註冊中醫師麥俊堅解釋，過敏性鼻炎，俗稱「鼻敏感」，中醫稱為「鼽」。患者經常因為流涕、打噴嚏、淚水分泌過多、鼻癢和鼻塞等症狀而困擾。部分病人會因為呼吸不暢影響睡眠，或者局部血液循環不佳導致黑眼圈。

中醫認為「肺開竅於鼻」，肺臟陽氣不足導致鼻塞流涕，通常肺陽不足又與脾臟和腎臟陽氣不足相關，所以治療以溫陽通竅為主。中醫學說認為，脾臟是生化氣血的源頭，腎臟是收藏陽氣的容器，肺臟則是運輸陽氣的交通指揮。

陽氣以流通為佳，因此減輕鼻敏感症狀需要病患改善體質，其中最有效的並不是藥物治療，而是恆常做帶氧運動。運動時心跳呼吸加速，能訓練心肺功能，中醫學說認為運動是鼓動人體陽氣，可以使陽氣內外循環往復。

中藥治療上，最常用的處方是「玉屏風散」，由三味中藥組合而成，包括：「黃耆」、「白朮」和「防風」。黃耆能充實皮膚上的陽氣，白朮去除脾胃的濕氣，防風則祛除風邪，三者合用就像為身體蓋上屏風，一方面補充身體的陽氣，另一方面抵擋外來的風寒邪氣。

2款茶療舒緩鼻塞流涕

食療方面，可以選用辛香通鼻的中藥舒緩鼻塞流涕的症狀。醫師推介兩款簡單方便茶療：

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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