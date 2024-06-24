終極上訴｜黎智英等7人參與集結上訴終院　黎一方稱應考慮定罪相稱性

▲ 2019年8.18非法集結案，黎智英等7年向終院提出上訴。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結，經審訊後被裁定兩罪成。7人早前獲上訴庭撤銷組織一罪，參與一罪則維持原判。終審法院早前就部分法律議題批出7人的上訴許可，今（24日）正式聆訊。黎一方指，終審法院過去在處理梁國雄案中，未有排除在執法上的相稱性，而本案遊行亦屬和平，法庭亦應考慮定罪是否相稱；法官聽罷陳詞後，擇日判決。

7名上訴人為黎智英（76歲）、李卓人（67歲）、吳靄儀（76歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（72歲）及李柱銘（85歲），控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行；黎、梁均沒有出席聆訊。

▲ 李柱銘今到終院應訊。朱永倫攝

▲ 吳靄儀今到終院應訊。朱永倫攝

▲ 李卓人及何俊仁今由囚車押送到終院應訊。朱永倫攝

黎智英由資深大律師余若薇代表；吳靄儀由資深大律師何沛謙；代表李卓人、何秀蘭則由大律師吳宗鑾；梁國雄由資深大律師潘熙代表；何俊仁、李柱銘則由資深大律師彭耀鴻代表；律政司由資深大律師余若海代表。

是次上訴議題為，終審法院應否採納英國最高法院Ziegler案等兩案中，具說服力但對終院沒有約束力的判例？如採納，法庭應在甚麼情況下進行「執行相稱性」的評估。

黎一方陳詞指，終審法院過去在處理梁國雄案中，未有排除在執法上的相稱性。而在本案中，警方因擔心遊行遭受不法分子騎劫而決定終止遊行，然而最終事件未有如警方預期般發生，故各被告不應因警方擔心而受到影響，法庭亦應考慮定罪是否相稱。

吳一方陳詞指，案發時各被告均表現和平，而且當日的集結未有暴力行為，認為若法庭裁定上訴人有罪，或會不合比例地干預自由權利。法官則指出，原審法官裁決時已裁定控方舉證達至毫無合理疑點。吳一方則指出，不論在原審、上訴或是司法覆核，均應檢視定罪是否相稱。

其餘上訴人代表陳詞時則關注定罪是否相稱，又指和平集會的權利在執法過程中未受保障下，只能於法庭處理，而且當日警方亦沒有必要拘捕上訴人，法庭應就定罪確保相稱性。

律政司一方陳詞指，梁國雄及鄒幸彤案已釐清相稱性上的相關原則，又指若上訴人爭議相稱性問題，可透過司法覆核等途徑處理。律政司指，上訴人曾於集結期間高舉橫額，以及站於隊伍前方，又指本案獨特之處是要平衡公眾安全、言論自由及國家安全等。

7人早前於區域法院經審訊後均被裁定兩項罪名成立，黎智英及李卓人共被判囚12個月、梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月。上訴庭其後裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，參與未經批准的集結罪則維持原判，經調整後，黎的刑期為9個月，李卓人為6個月，梁及何則為12及5個月。至於吳靄儀及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，均緩刑2年。

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