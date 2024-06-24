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首富入獄｜迫外傭做足18小時日薪僅$69　英首富家族4人涉剝削傭工判囚4年

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 20:00

最後更新： 2024/06/24 20:43

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欣杜賈的兒子和媳婦因佔傭工便宜、支付微薄的薪金被判囚4年。（網上圖片）

英國最富有、印裔投資大亨欣杜賈（Hinduja）家族的其中4名成員，日前因逼使傭工每日工作超過18小時，但日薪僅7英鎊（約69港元），嚴重剝削傭工福利，被瑞士法院定罪，被判4年至4年半的有期徒刑。

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綜合媒體報道，4名被告分別為78歲的欣杜賈（Prakash Hinduja）、75歲的妻子卡邁勒（Kamal Hinduja）、56歲的兒子阿賈伊（Ajay Hinduja）及50歲的媳婦南拉塔（Namrata Hinduja）。他們被控由2018年起，聘請3名印度傭工到被告位於瑞士日內瓦的豪宅打工，但他們每天工時長達18小時，日薪僅有7英鎊（約69港元），少於瑞士法定工資要求。

傭工透露，被告不僅沒收他們的護照，還不准他們外出。而他們一家花在寵物犬身上的金錢，每年高達7萬英磅（約69萬港元），比花在聘請傭工的費用多。被告代表律師辯稱，傭工們有獲得充足福利，可住在大宅及自由離開，傭工們應該「感謝欣杜賈家族，提供他們更好的生活」。

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瑞士的法官認為，被告一家因佔傭工便宜、支付微薄的薪金而被判「重利罪」，同時法官痛批被告「動機自私」，稱欣杜賈家族「利慾薰心」。本月21日裁定4名被告剝削和非法就業罪名成立，長期以健康欠佳為由缺席審判的欣杜賈和妻子卡邁勒，均判囚4年半，他們的兒子和媳婦亦被判囚4年。

至於另外一項人口販運罪，因傭工是自願前往瑞士，則獲判不成立。被告的辯護律師對判決大感震驚，表示會上訴並爭辯到底。

欣杜賈家族是欣杜賈集團的持有人，生意涉獵石油、天然氣、醫療保健和銀行業的跨國集團，業務遍佈38國及擁有約20萬名員工，欣杜賈家族的財富高達370億英鎊（約3,658億港元）。

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