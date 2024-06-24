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《太陽星辰》發布國際版預告　陳偉霆劉雅瑟馮德倫交錯時空追凶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 17:50

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《太陽星辰》

由陳偉霆、劉雅瑟主演，聯同馮德倫﹑謝君豪和周勵淇演出的懸疑劇《太陽星辰》，在今天（6月24日）上海電視節首度發布角色陣容海報和首條國際版預告。

早前該劇入選今屆「康城春季電視節」的MIPDrama Screenings Selection，並且是唯一一套入圍亞洲劇，而備受矚目，今天於上海電視節騰訊視頻的發布會上更宣佈，《太陽星辰》將成騰訊視頻和Netflix首部同步聯播華語懸疑劇。

今午，陳偉霆出席電影節開幕禮紅地氈，他受訪時表示該劇讓他過足戲癮：「我這次飾演的警察楊光耀，遇到一場奇遇，雙重空間下的楊光耀，面對舊敵新友和層層遞進案件迷霧，讓我過足戲癮！」

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《太陽星辰》講述90年代的香港重案組警察楊光耀（陳偉霆飾），意外來到2018年，遇到與自己同齡拍檔陳凱晴（劉雅瑟飾），兩人圍繞撲朔迷離的兇案線索，攜手追查塵封多年連環殺人案的故事。

除充滿懸疑感的國際版預告片外，《太陽星辰》還首發演員全線陣容海報，除陳偉霆和劉雅瑟外，還包括馮德倫﹑謝君豪﹑周勵淇﹑凌文龍﹑陸駿光﹑朱鑑然袁富華和張文傑等。

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