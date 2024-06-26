助你規劃海内外升學就業路 第30屆香港國際教育及職業展

香港的教育水平一向受國際認可，在這個優勢之下，不少家長都期望子女在修讀初中後利用香港學歷，到國外或内地的高校或大學繼續進修。而網上資訊五花百門，如不想成為「盲頭烏蠅」，就要到「第30屆香港國際教育及職業展」看看。届時將有三大主題展區，超過40個由海内外各行業專業人士主講的講座，超過1000所院校在場，還有2000個職位空缺，為你提供最專業和準確的資訊，讓你升學就業無煩惱！

一站式最新升學資訊 僱主到場解答就業問題

「第30屆香港國際教育及職業展」集合海内外及本地學院、教育機構及升學顧問中心等，無論任何階段的學生或各類範疇的學院，都有適合的專業人士在場，為學生和家長提供一站式升學及進修的最新資訊。除了滿足升學需要的人士，現場還有「職業廣場」，有僱主在場親自為求職者拆解行業發展動向及機會。

▲ 「第30屆香港國際教育及職業展」將於7月6-7日假香港會議展覽中心舉行，届時將有海内外多所院校及機構，還有就業支援機構及僱主到場，為有志升學或求職人士排解疑難。

此外，展覽期間還有不少活動，例如院校簡介會、超過40場的升學及就業指南等講座。講座將由專家名人教授升學及求職攻略，内容涵蓋從香港學生的升學發展、有關文憑試、JUPAS選科、家長及教師的支援，還有内地升學及英、澳、美、加、紐升學移民一條龍等等。内容豐富多樣，無論有志到本地内地或海外升學或求職，都不妨到場聽聽專家意見，少走冤枉路。

▲ 展會邀請各界知名專業人士主講超過40場講座，從學生升學發展、JUPAS選科、海内外升學等等範疇一應俱全。

3大主題展區 專家在場免費CV諮詢

展會設有3大主題展區，包括海外及内地升學區、本地升學區和職業廣場。在海外及内地展區中，超過20個國家及地區，1000所海内外大學及專上學院，參展機構或院校包括EF、留學澳洲諮詢中心、麗斯美國留學中心等。當中提供的學位資訊如文憑、高級文憑、專業資格、短期進修，甚至到碩士課程都包羅萬有。在本地升學區將有知名大學及專上學院為你介紹本地升學策略，例如香港都會大學、嶺南大學、香港國際航空學院等，為不同需要的你提供專業意見。還有耳熟能詳的學友社，將到場免費提供升學及就業輔導服務。

▲ 3大專題展區，適合不同階段的到場人士，職業廣場將有多間機構及僱主到場，讓求職者理解工作前景及發展，甚至有即場面試機會。

再者，還有職業廣場，提供2000個職業空缺及即場面試機會，包括多個政府部門如5大紀律部隊、香港檢測及認證局等，還有公私營機構，例如海洋公園、各大銀行、地產發展商等。在場的求職人士可以認識有興趣行業的發展前景，甚至即場面試得到就業機會。無論求學的學生或求職人士，届時都不容錯過現場專家提供的免費資歷諮詢，Job Market x JubCV將會即場評估現有履歷，而名額有限，需即場登記，並先到先得。

現場派發精美禮品升學套裝 焦點展商不容錯過

展會重點推介9個焦點展商，到場人士勿錯過各種升學指南及禮包。如果你有志升讀常春藤聯盟、牛津或劍橋大學，就不要放過Crimson Education，届時可現場免費預約15分鐘錄取機會反饋面談。有興趣報考雅思，就可以留意楓葉教育升學中心，登記即送價值$300升學套裝及Wallstreet雅思模擬考試一次。還有對物理治療有興趣的同學，可以留意香港都會大學物理治療學理學士課程，設有入學獎學金，畢業可在本地執業或海外進修，前景明朗。如果想裝備自己，可留意Uni-D教育平臺，有各方面評估學生課外活動、寫作技巧及面試準備等。有興趣進入機場工作的求職者更不要錯過，届時機場保安有限公司，將即場接受航空安檢督導和機場口岸助理職位的申請，還會派發多款精美小禮品。

▲ 海外升學顧問機構將在展會為有興趣人士提供專業意見，熱門國家如英、澳、美、加、紐應有盡有，助你升學移民一條龍。

入場多重賞 預先登記送入場禮品 玩免費遊戲再加送精美禮物

有興趣到場的人士，可預先網上登記，更可獲入場禮品。而届時將會有「廠商會90周年拍拍賞」遊戲，費用全免，參與者拍中指定秒數即可獲精美禮物，入場多重賞。

第30屆香港國際教育及職業展

3大焦點主題展區：海外及內地升學區、本地升學區、職業廣場

日期：2024年7月6-7日

時間：上午11時至下午6時

地點：香港會議展覽中心5G展覽廳

大會網站：www.hkiee.com.hk

預先網上登記：https://bit.ly/4bHA0lO

（特約）