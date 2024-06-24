星二代丨甄子丹女兒甄濟如做歌手 鍾柔美7月開騷門票售罄盼望加場

▲ 甄濟如（Jasmine）及「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）出席活動！

「宇宙最強」甄子丹的女兒甄濟如（Jasmine）與「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在今日（6月24日）前現身又一城出席《chiikawa x MINISO 主題快閃香港首展》，她們以Cute造型親臨現場打卡！

兩位美少女甫入場已被一片「chiikawa粉紅海」震撼得高八度尖叫，除瘋狂自拍外，又一起找出潛伏在期間限定店不同角落的三位角色，二人首次碰面已玩個不停，笑聲不斷。

擁有Model身形的Jasmine，少女心滿滿，正式出道後首現身商場活動，Jasmine憶述年幼時獻出「第一次」，她說：「原來我5歲時第一次出席的公開活動正是在又一城！當時是2009年的母親節活動，我跟著媽咪及婆婆一起前來，一身夏威夷打扮更表演跳舞給媽咪看；現在回想起來，感覺相當神奇，轉眼間我已經以歌手身份出道。」

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演唱會設特備環節跟「米粉」互動

談到工作安排，Yumi透露將於7月在麥花臣場館開騷，目前正密鑼緊鼓地練習，除獻唱首本名曲外，也會挑選一些觀眾意想不到的歌曲！

她說：「今次演唱會更設有特備環節，跟Fans互動，希望大家看到我們的努力，屆時一定要識唱一齊唱、識跳一齊跳，我跟Chantel及Windy知道門票已經售罄，齊齊集氣加場吧，也好讓我們可以還飛債，哈哈！」

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