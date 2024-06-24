  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代丨甄子丹女兒甄濟如做歌手 鍾柔美7月開騷門票售罄盼望加場

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 18:27

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

甄濟如（Jasmine）及「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）出席活動！

「宇宙最強」甄子丹的女兒甄濟如（Jasmine）與「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在今日（6月24日）前現身又一城出席《chiikawa x MINISO 主題快閃香港首展》，她們以Cute造型親臨現場打卡！

兩位美少女甫入場已被一片「chiikawa粉紅海」震撼得高八度尖叫，除瘋狂自拍外，又一起找出潛伏在期間限定店不同角落的三位角色，二人首次碰面已玩個不停，笑聲不斷。

擁有Model身形的Jasmine，少女心滿滿，正式出道後首現身商場活動，Jasmine憶述年幼時獻出「第一次」，她說：「原來我5歲時第一次出席的公開活動正是在又一城！當時是2009年的母親節活動，我跟著媽咪及婆婆一起前來，一身夏威夷打扮更表演跳舞給媽咪看；現在回想起來，感覺相當神奇，轉眼間我已經以歌手身份出道。」

點擊圖片放大
+6
+5

演唱會設特備環節跟「米粉」互動

談到工作安排，Yumi透露將於7月在麥花臣場館開騷，目前正密鑼緊鼓地練習，除獻唱首本名曲外，也會挑選一些觀眾意想不到的歌曲！

她說：「今次演唱會更設有特備環節，跟Fans互動，希望大家看到我們的努力，屆時一定要識唱一齊唱、識跳一齊跳，我跟Chantel及Windy知道門票已經售罄，齊齊集氣加場吧，也好讓我們可以還飛債，哈哈！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】
11:57 2024/02/28
聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美著韓服打卡仙氣滿瀉　Yumi文武雙全愈大愈靚【多圖】
18:02 2024/05/29
聲夢小花｜鍾柔美著韓服打卡仙氣滿瀉　Yumi文武雙全愈大愈靚【多圖】
星二代丨姚瑩瑩兒子由天生體弱到成運動健將　母兼父職曾捱到頸椎及尾龍骨移位
10:05 2024/06/24
星二代丨姚瑩瑩兒子由天生體弱到成運動健將　母兼父職曾捱到頸椎及尾龍骨移位
星二代丨沈月學歷高兼360度零死角　做主持晒強勁語言能力【多圖】
14:02 2024/06/21
星二代丨沈月學歷高兼360度零死角　做主持晒強勁語言能力【多圖】
星二代丨歐瑞偉細女IG騷火辣泳照　朱千雪郭柏妍混合體具星味【多圖】
21:38 2024/06/21
星二代丨歐瑞偉細女IG騷火辣泳照　朱千雪郭柏妍混合體具星味【多圖】

你可能感興趣

聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】
11:57 2024/02/28
聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美著韓服打卡仙氣滿瀉　Yumi文武雙全愈大愈靚【多圖】
18:02 2024/05/29
聲夢小花｜鍾柔美著韓服打卡仙氣滿瀉　Yumi文武雙全愈大愈靚【多圖】
星二代丨姚瑩瑩兒子由天生體弱到成運動健將　母兼父職曾捱到頸椎及尾龍骨移位
10:05 2024/06/24
星二代丨姚瑩瑩兒子由天生體弱到成運動健將　母兼父職曾捱到頸椎及尾龍骨移位
卡通動漫 甄子丹 家庭關係 又一城 星二代 鍾柔美 娛樂行業 歌手 商場活動 日本

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因