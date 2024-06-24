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心靈營養｜ 「做人別要太努力」不是卸責擋箭牌 方健儀列2個例子學會放過自己

休閒消費

發布時間： 2024/06/24 18:14

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

方健儀列舉2個例子學會放過自己。

夏日炎炎，我不想慵懶在家的消暑方法，是走到樓下商場的書店打書釘，讓自己做一個心靈上有營養的人。

看到銷售排行榜名列前茅的一本書，叫《別對每件事都有反應》，副題為「停止磨耗心靈的秘訣 — 不要在意，不要反應，不要過度關心。」很是厭世，也很顛覆我們從小到大，甚至我舊東家的口號「事事關心」的固有觀念。不過，凡此標題，都能吸引讀者翻書細讀，就讓我來看看內容能否觸碰我的神經。

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

書中不少例子引發我的共鳴。夫妻相處上，裡面提到不少妻子抱怨丈夫東西亂丟，不會收拾，結婚多年不管自己怎嘮叨，就是不肯改。這也是我從前面對的「問題」，丈夫不愛執拾，搬家近一年，他的書房亂如戰場，我給他激至發瘋。試過多次好言、惡言勸告，他只回你一句：喜愛亂中有序。

但慢慢地，我意識到我的情緒動輒給伴侶牽動不是辦法，也如書中所說，丈夫結婚前，在世上活了40年，想改變他，沒可能吧！認清「家人也是他人」，與其為難自己，不如放過自己。你不收拾你的管轄範圍，我也不去觸碰。反而我不再嘮叨，他偶然會略為執拾，我也放鬆了情緒。

工作上亦然。我主張盡力做好自己，做好每項任務，滿以為很多客戶會喜歡自己，但最終或名落孫山。我從前很介懷，失落一些心儀工作更會大哭，但漸漸地我也明白，我控制不了別人想法，為一些控制不了的決定而不悅，不值也。現在的我，只會慨嘆一句「無緣」釋懷。

即使得到工作，我盡力做，但臨場發揮欠佳，就如從前報新聞時，偶然吃一兩口「螺絲」，我很上心，生怕老闆、同事、朋友、家人從電視看見了，會取笑我，會褫奪我的工作機會。但後來我換轉思維，「螺絲」已吃，再擔心也沒用，不如揮走失誤，努力向前，不是更好嗎？

做人越久，越發現一些大道理未必全對。但切記，「做人別要太努力，凡事不要太上心」不是躲懶、卸責的擋箭牌，誠信、禮貌仍是我做人的底線。

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撰文 : 方健儀 傳媒工作者︰包括電視電臺節目主持、司儀、大學兼任講師、傳媒顧問等

職場文化 方健儀

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