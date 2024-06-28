水果熱量｜18款夏日水果熱量排行榜 營養師教揀低卡水果抗氧化+護心+護眼
兒童健康
撰文： 黃諾韶
發布時間： 7 小時前
【夏季水果／水果熱量／消暑水果／天文台／低卡水果／果糖／程涵宇營養師】夏季是盛產水果季節，水果香甜解渴又能補充身體所需的營養素，不少人都會選擇吃水果消暑。但是不同的水果都有熱量，因此不能肆無忌憚地亂吃。台灣營養師程涵宇在Instagram專頁發文，整理了18種夏季水果熱量排行，原來第1名與排最後一名的水果熱量相差4倍多，大家不妨參考夏日水果熱量排行榜，讓這個夏天吃得健康又適量！
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營養師指以同重量的水果相比，越甜的水果熱量不一定越高；含水量跟營養組成都是造就熱量的關鍵。
18款夏日水果熱量排行榜
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營養師提到，西瓜是男生恩物，熱量最低之餘，其茄紅素含抗氧化，有助心血管健康及改善早期前列腺肥大。而且西瓜的瓜胺酸，能穩定血壓，最特別的是能幫助血管擴張。意大利研究發現，一天吃5份西瓜所攝取到的瓜胺酸（citrulline），可以改善輕微的男性勃起障礙， 進步程度上約有8%的人可以由香蕉進步成小黃瓜。
內容獲「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」授權轉載。
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