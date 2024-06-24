初選案｜45名被告分批求情　戴耀廷等5人明起先求情

▲ 初選案明起進行求情，戴耀廷等5人明起先求情。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，當中惟劉偉聰及李予信罪脫。14名罪成被告將連同另外31名認罪被告由明天（25日）起，分批於西九龍裁判法院(暫代高院)開始求情。據司法機構網站顯示，戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及吳政亨將於明天展開一連3天的求情，其餘40名被告則由7月2日起至8月5日分批求情。

據司法機構網站顯示，初選案中14名經審訊後被裁定串謀顛覆國家政權罪成的被告，將與另外31名認罪被告分批求情。其中5人將於明天（25日）起求情，預留3天處理，其餘40人則分批求情，6人將於7月2日起求情、6人將於7月5日起求情、9人將於7月10日起求情、8人將於7月30日起求情，以及餘下的11人將於8月5日起求情，每批被告求情預計2至4天。

初選案被告求情時間表：

6月25日

不認罪：吳政亨

認罪：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟

7月2日

不認罪：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋

認罪：袁嘉蔚、梁晃維、徐子見

7月5日

不認罪：施德來

認罪：黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉

7月10日

不認罪：何啟明、黃碧雲、余慧明

認罪：岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、岑敖暉、王百羽

7月30日

認罪：朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉

8月5日

不認罪：何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林

認罪：劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、林景楠

法官早前於裁決時指，被告知悉初選目標是藉取得立會過半，無差別否決預算案迫使特首回應五大訴求，又指林卓廷等人過往作為立會議員，必然知道不分青紅皂白地否決財政預算案，會令政府運作造成嚴重影響，甚至癱瘓，或引起憲政危機，裁定14名被告經審訊後罪成。

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