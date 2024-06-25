  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風年輕化｜16歲運動健將突不明中風　無家族病史出事前曾現5大症狀【附中風症狀+急救法】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【中風／運動／少年／中風年輕化】年輕人亦有機會中風。一名16歲少年在無家族病史下突發性中風，出現偏癱、視野模糊、頭痛等症狀。其母親非常不解為何兒子平時有做運動、亦沒有不良習慣卻突然中風。經過一番檢查後，連醫生亦初步診斷為「不明原因中風」。

最新影片:

Healthy Life
保養得宜｜後生時拍戲博命惹勞損　62歲歐瑞偉靠3招關鍵「逆齡」　「現拍動作場面仍親身上陣」

16歲運動少年無病史突中風

綜合台媒報道，台灣一名母親在社交平台Threads發文，指其16歲兒子於上周一晚（17日）突然出現「眩暈、嘔吐、頭痛、一側肢體無力，視力模糊」，求醫發現是中風前期。據悉，少年沒有家族中風病史，早前亦沒有經歷任何外力撞擊，加上平日有運動習慣，是排球和籃球校隊成員。

昨晚大兒子好像成為最年輕的中風患者？好多人覺得這麼年輕，怎麼可能中風？！

檢查找不到中風原因

經過電腦斷層和磁力共振檢查後，醫生初步診斷少年的症狀屬於「臨時狀況」。他指少年持續地頭痛僅屬於一般頭痛，而中風性頭痛是要加上四肢無力等因素來判斷。醫生亦為少年做詳細眼科檢查，若所有檢查結果正常，將會歸類為「不明原因中風」，待3個月後再覆診檢查。

晚上劇烈頭痛難入睡

少年入院後持續出現頭痛症狀，尤其是晚上會加劇，導致他不吃止痛藥難以入睡。媽媽坦言非常心痛，指「看著他身上的針孔，一次都要抽5至10管的血」，但慶幸兒子仍可以正常吃飯睡覺，希望他好好休息後可以盡快復原。

更多相關新聞：腦中風｜24歲男子打籃球突休克腦中風　女友聲言不離棄網民籲三思

一招判斷中風先兆

養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮曾受訪指出，中風大多是突發性，不過在出現中風前，尤其是缺血性中風，約有15至20%患者曾出現小中風，而小中風的徵狀與中風相同，患者和旁人可透過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

  • 談：病人忽然言語不清
  • 笑：病人面部表情不協調，或嘴歪
  • 用：半邊手腳出現麻痹、無力的情況，或走路時步履不穩
  • 兵：當出現以上症狀，應儘早找「救兵」，報警求助

腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

點擊圖片放大
+4
+3

盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

中風｜20歲男食波餅頸動脈撕裂中風　醫生：每分鐘死200萬腦細胞
17:15 2024/03/21
中風｜20歲男食波餅頸動脈撕裂中風　醫生：每分鐘死200萬腦細胞
中風危機｜男子起床1現象竟是中風先兆　醫生警告：致命警號
17:12 2024/04/19
中風危機｜男子起床1現象竟是中風先兆　醫生警告：致命警號
中風年輕化丨28歲男子恆常運動無三高　忽略1徵兆突中風疑3大原因所致
19:22 2024/06/14
中風年輕化丨28歲男子恆常運動無三高　忽略1徵兆突中風疑3大原因所致
中風年輕化丨27歲打工仔常應酬3年重77磅　3大惡習致急性腦中風入ICU搶救
18:59 2024/06/20
中風年輕化丨27歲打工仔常應酬3年重77磅　3大惡習致急性腦中風入ICU搶救

你可能感興趣

中風｜20歲男食波餅頸動脈撕裂中風　醫生：每分鐘死200萬腦細胞
17:15 2024/03/21
中風｜20歲男食波餅頸動脈撕裂中風　醫生：每分鐘死200萬腦細胞
中風危機｜男子起床1現象竟是中風先兆　醫生警告：致命警號
17:12 2024/04/19
中風危機｜男子起床1現象竟是中風先兆　醫生警告：致命警號
中風年輕化丨28歲男子恆常運動無三高　忽略1徵兆突中風疑3大原因所致
19:22 2024/06/14
中風年輕化丨28歲男子恆常運動無三高　忽略1徵兆突中風疑3大原因所致
健康問題 視力模糊 運動 籃球 排球 運動 頭痛 中風 社交平台

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因