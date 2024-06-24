瞞報利益｜德信學校前男校長涉洩露試題　校長補習社女董事否認失當開審

▲ 被告郭超群。陳曉欣攝

德信學校前男校長涉隱瞞他在某間補習社的財務利益，洩露學校試題予補習社時任女董事。兩人被控藉公職作出不當行為等罪，案件今（24日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，男女被告關係密切，男被告多次於學校測驗前發送試題予女被告手機，涉及11份試卷。

被告郭超群（51歲）被控1項藉公職作出不當行為罪；郭和勤舍學習中心前董事兼股東彭詠嫺（47歲）另同被控串謀觸犯公職人員行為失當罪。

▲ 被告彭詠嫺。陳曉欣攝

控罪指，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，郭身為公職人員，在香港履行公職期間，無合理辯解而蓄意地作出不當行為，即沒有向校董會申報或披露、或故意隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益；郭和彭串謀作出不當行為，即在德信學校舉行考試和測驗前，向勤舍學習中心泄露考試和測驗題目。

控方開案陳詞指，郭於2004年起在德信任職教師，至2013年升任校長。案發時，彭是勤舍董事，勤舍約有20名就讀德信的學生。由於彭的兒子是德信校友，郭與彭發展成密友，多度外遊及通電，郭的個人八達通亦使用彭的住址作登記。

2017年中，郭向其母借了42萬元後轉帳予彭，相當於彭於勤舍持有價值42萬元的股份，彭隨後開出約27萬元的支票存入勤舍。據郭及其母的通訊紀錄顯示，郭母擔心收生不足，郭稱做生意不能怯，郭母表示擔心郭被捕，郭稱他會小心。同年12月，郭稱須遲些歸還補習社的錢，郭母稱毋須歸還。

案發時，郭從未向校董會申報自己在勤舍的財務利益。2018年10月，有家長向教育局投訴德信的試卷與勤舍的練習很相似，郭與勤舍的「Miss Wing」關係密切，懷疑有人洩露試題，郭於教育局人員查詢下否認與勤舍有關係。

開案陳詞續指，德信的教師草擬試卷後，由副校審查後會交給郭批核，教師作最終修訂後由學校文員安排列印，學生考試後不能保留試卷。

彭在2021年被捕，廉署搜證發現郭在2019年10月至2020年1月期間，於德信舉行測驗前透過WhatsApp洩露試題予彭，涉及11份試卷。彭另被搜出外置記憶體，載有與德信試卷非常相似的試卷，廉署鑑證人員認為郭登入德信伺服器後將檔案複製到外置記憶體。

於錄影會面中，彭承認由她預備勤舍的練習，勤舍約有50名學生，其中40名是德信學生。郭則承認他應避免潛在的利益衝突。

受事件影響，德信小五學生在2021年6月的核心科目考試成績不獲教育局接納作中學學位分配用途，學生須於同年9月重考。

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