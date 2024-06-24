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香港迪士尼｜議員料度假區業績表現佳　促推景點交通套票將吸客優勢輻射全港

社會

發布時間： 2024/06/24 19:07

最後更新： 2024/06/25 00:11

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疫情後香港迪士尼業務表現亮眼，更帶挈母公司華特迪士尼經營溢利颷升，香港迪士尼樂園度假區2023財政年度業績明日（25日）發布，立法會議員梁熙指，全面通關後內地旅客佔多，他們喜愛到訪迪士尼樂園，認為上個財政年度入場人數按年有雙倍增長亦不足為奇，他建議港府乘勢爭取迪士尼郵輪落戶本港，推出包含迪士尼樂園、故宮等景點及交通套票，吸引旅客在本港「一程多站」，將迪士尼的影響力輻射至全港。

華特迪士尼5月初公布業績，首季收入增1.22%，受惠於香港業務帶動，令國際業務主題樂園及體驗業務的經營溢利按年大幅增長87.17%。而港迪的表現受惠於平均票價上調，以及遊客在食物、飲品及其他商品上的花費有所増加；期內季內樂園開放營運的日數增加、入場人數上升等都帶動業務增長。

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梁熙指，疫後內地旅客佔訪港旅客人數的8至9成，而內地旅客喜愛到訪迪士尼樂園，感受不一樣的氣氛，預計香港迪士尼樂園度假區明日公布的業績亮眼，入場人數會按年翻倍。他建議港府利用迪士尼吸客廣的優勢，乘勢爭取迪士尼郵輪落戶本港推出旅遊產品，並建議度假區利用港迪的戶外停車場，舉行音樂會，進一步吸納更多不同面向的旅客。

香港旅遊成本貴過鄰近地區，梁熙建議，港府牽頭推出景點及交通套票，將港迪、M+、故宮等景點的門票加乘車通行證以組合價出售，令旅客成本降低，亦可吸引他們到訪本港不同的地方。

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