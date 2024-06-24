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佘詩曼《家族榮耀之繼承者》大結局收視升2.9點　166萬觀眾收看成上周冠軍

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 19:09

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《家族榮耀之繼承者》

翡翠台上周（17日至23日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，三線劇集全面報升。

佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》跨平台直播收視最高25.5點（166萬觀眾），升2.9點成上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.7點（141萬觀眾），升1.2點；王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視15.5點（101萬觀眾），升0.9點。

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《家族榮耀之繼承者》

《東張西望》收視升1.2點

至於資訊節目《東張西望》上周報道「呃人旅行團」最高收視24.3點（158萬觀眾），升1.2點居收視榜次席；方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔廚房》最高收視10.4點（68萬觀眾），沒升跌；全新旅遊節目《玩轉深中懶人包》最高收視10.2點（66萬觀眾），升0.1點。

周六晚由林盛斌、金剛帶領一眾女神落水的全新遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》最高收視16.6點（108萬觀眾）；王祖藍主持綜藝節目《一條麻甩在東莞》最高收視12.5點（82萬觀眾）。

周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.7點（122萬觀眾）；胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰主持旅遊節目《一路繁花》最高收視15.3點（99萬觀眾）；《去到邊食到邊》最高收視12.2點（80萬觀眾）。

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