佘詩曼《家族榮耀之繼承者》大結局收視升2.9點　166萬觀眾收看成上周冠軍

▲ 《家族榮耀之繼承者》

翡翠台上周（17日至23日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，三線劇集全面報升。

佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》跨平台直播收視最高25.5點（166萬觀眾），升2.9點成上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.7點（141萬觀眾），升1.2點；王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視15.5點（101萬觀眾），升0.9點。

家族榮耀之繼承者丨黃浩然深情暖男角色彈出 網民：從演以來最好角色

▲ 《家族榮耀之繼承者》

《東張西望》收視升1.2點

至於資訊節目《東張西望》上周報道「呃人旅行團」最高收視24.3點（158萬觀眾），升1.2點居收視榜次席；方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔廚房》最高收視10.4點（68萬觀眾），沒升跌；全新旅遊節目《玩轉深中懶人包》最高收視10.2點（66萬觀眾），升0.1點。

周六晚由林盛斌、金剛帶領一眾女神落水的全新遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》最高收視16.6點（108萬觀眾）；王祖藍主持綜藝節目《一條麻甩在東莞》最高收視12.5點（82萬觀眾）。

周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.7點（122萬觀眾）；胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰主持旅遊節目《一路繁花》最高收視15.3點（99萬觀眾）；《去到邊食到邊》最高收視12.2點（80萬觀眾）。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5