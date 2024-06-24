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《公開試當真》上映許賢夢想成真　游學修笑言新片為福音電影

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 19:30

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（左起）游學修、蘇致豪、許賢。

電影《公開試當真》於昨日（6月23日）假PREMIERE ELEMENTS舉行慈善首映，監製許賢及游學修、「試當真」創辦人之一蘇致豪、導演贊師父梁奕豪、聯合監製文永昌及狼少陳溢朗、剪接何信熹、補習名師林溢欣YY Lam出席。

游學修興奮表示：「很開心能看到《公開試當真》登上大銀幕，為學生、家長老師、社會帶來正面影響，亦希望電影能觸及更多觀眾！」

另一位監製許賢指：「《公開試當真》由開始製作到上映用了差不多一年半時間，對於我們而言亦是全新嘗試。非常慶幸電影令我有機會與母親深入交流，亦令她看到我的成長。」

《公開試當真》慈善首映。

沒有票房壓力

此外，被問及票房壓力，許賢稱：「對於票房，我是一個達觀的心態，可以透過電影傳遞我們想表達的價值為信息，我又已經夢想成真，就已經很滿足。」游學修笑言：「《公開試當真》是一套娛樂性豐富的福音電影，希望透過電影傳福音。」

《公開試當真》是YouTube頻道「試當真」以8個月時間記錄一位過去只靠「天才波」的文憑試考生阿康，備戰公開試到放榜的心路歷程，在許賢聯同各個補習名師加以催谷的情況下，可否在開考前4個月，成功追趕中四至中六未曾搏盡的進度，繼而順利考入大學？同時，末代高考生的許賢以自修生身份報考文憑試，從實戰中了解現今考生面對的困難及香港教育制度問題，亦透過再戰公開試解開埋藏於內心十年的鬱結

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