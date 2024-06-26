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盧寵茂專訪︱研檢視醫管局獎罰機制　釐清各級人員事故責任

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 19 小時前

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醫務衛生局局長盧寵茂表示，公立醫院有眾多問題需要改善，會再就現行賞罰機制檢討。(陳靜儀攝)

疫情復常後醫療事故頻生，醫務衞生局局長盧寵茂上周表示，責成醫院管理局全面檢視公立醫院管理系統性問題，並於三個月內向醫務衞生局提交報告及建議。

盧寵茂承認，近期「事故似乎多了些」，引起公眾關注。他以伊利沙伯醫院病人鼻胃管誤入氣管的事故，以往於根源分析曾提出標準流程，不過事故再次發生，除了再作出檢視是否有疏忽，亦希望檢視醫局內部的質量及體制，指醫管局於維持本港醫療質素上「付出很大功勞」，但「以往做得好好的事情、不代表永遠用同一套方法。」

他表示，檢討方向是進一步加強獎罰、考核、以及問責機制。盧寵茂指即使人手不足，亦需要推動，獎勵可以是「稱贊一句」，罰則可以是「精神上」，指出醫護需改善的地方。他表示，醫管局架構龐大，需釐清各級責任、包括部門主管、專科小組、以及醫院行政總監等，「每一件事發生時候，那些層次的人調查、處理，解釋以至顯示問責。」

盧寵茂指，問責的方式非「要人下台」，否則醫護人員只會流失，但認為醫療服務需要不斷進步，他的工作原則是是其是非其非，「唔可以收收埋埋，如果無獎罰制度，先至會對士氣最大打擊；唔可以做又三十六、不做三十六，多做多錯、少做少錯、不做不錯。」 

至於醫管局多年事故調查是否「自己查自己」。他表示，不少醫護人員即使離開醫管局、或非正式任職，亦有密切關係，他相信醫護人員的專業，會根據事件提出事實。亦強調非單靠局方能解決人手不足、公私營失衡等問題。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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