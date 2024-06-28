親子好去處︱記者北上直擊出發3小時到歐陸小鎮　東莞松山湖親子踩單車+野餐+騎馬

▲ 從香港出發3小時就可以到東莞松山湖，旁邊的歐陸建築形成絕美的單車路徑。

【暑假/親子活動/松山湖/東莞/華為/北上消費/親子旅行】暑假就快到！爸媽又要計劃一系列親子活動。雖然日圓大跌，但一家去日本使費始終昂貴，如果深圳去到悶，平平哋又近近哋，可以計劃2日1夜東莞松山湖親子遊，TOPick記者實地考察，當地風光明媚，湖泊、城堡、石橋、濕地，似足一個歐陸小鎮，從香港出發只需3小時便到達，租一部家庭單車或電動車，可以玩上一整天，而且處處都是打卡位，一定樂而忘返！

最新影片:

▲ 一家五口，一齊踩家庭單車。（TOPick記者攝）

北上親子遊︱景色絕美的單車路徑

東莞松山湖其實是華為的總部，內部是華為員工辦公地方，外部則開放成為旅遊景點。華為歐洲小鎮裏面的歐式建築風格十分漂亮，充滿歐洲風情雕塑，建築風格，恍如置身歐洲大陸，風景真的美不勝收。景區內有歐式小火車行走，每15分鐘一班，但只供員工乘坐，旅客可到外圍捕捉小火車經過的時間打卡。

▲ 打卡位！（TOPick記者攝）

北上親子遊︱一次過遊歷12個「歐陸式小鎮」

東莞松山湖環湖有一條景色絕美的單車路徑，非常適合親子單車遊，而且門口位置已經有多間單車店供租車，一天租金40至150元（人民幣，下同）不等，每輛押金約300至800元。如果覺得踩單車身水身汗，還有電動車租賃，不過價錢會相對較貴，租車後可以環湖一周，約30公里，遊歷12個「歐陸式小鎮」區域，包括英國牛津、比利時布魯日、西班牙格拉納達、法國巴黎、意大利維羅納、瑞士弗里堡、德國海德堡等。

▲ 坐在草地看湖景。（TOPick記者攝）

北上親子遊︱露營設備租賃湖邊野餐

如果不想踩單車，當地還有露營設備租賃，一家大細在湖邊的草地上慢活。記者現場所見，當地人很多都帶備了小食在湖邊野餐，小朋友則在草地上玩。另外，還有自費的水上活動，如踩船仔等，最特別是可以體驗騎馬，地點在松山湖露營地旁，收費約100元。

▲ 收費騎馬活動。（TOPick記者攝）

北上親子遊︱松山湖萬象匯食玩購物齊全

去旅行當然要吃好東西，松山湖附近有萬科生活廣場，中至高檔的食肆都有，如果遠一點可以坐的士或call車到松山湖萬象匯，裡面有各式美食、購物好地方及MELAND（松山湖萬象滙店）小童樂園等親子玩樂設施。

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

北上親子遊︱從香港出發到松山湖交通

路線1

在深圳福田地鐵站乘搭4號線到紅山站，再轉乘6號線到松崗公園站下車，需時約1小時；之後轉搭的士到松山湖景區大學路波浪山莊入口，約需半小時。

路線2

從香港西九高鐵站出發坐高鐵往深圳北站，到達深圳北汽車站轉乘大巴到達松山湖，每日提供14班車，票價42元，按入看車次時間表。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】