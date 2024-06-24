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輸入外勞｜聖公會護理院引入2成外勞 增人手助吸本地員工

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2024/06/24 20:42

最後更新： 13 小時前

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左起：聖公會護養院服務總監姚麗珊、助理總幹事（安老服務） 周美恬。（王韻青攝）

政府去年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7000個，當局早前建議院舍輸入護理員特別計劃今年第三季起額外提供8000個新配額，3年內分批分配予院舍。聖公會護養院目前有19名外勞護理員，佔整體護理員兩成，護養院透露，護理員人手問題嚴峻，最困難時只得6成員工，目前已填補到9成，人手穩定後，反而吸引更多本地員工入行；護養院又稱，提供宿舍及培訓成本高，再增加外勞比例有困難。

聖公會護養院目前提供280個宿位，有100名護理員，其中19名為外勞，佔整體護理員兩成。福利協會助理總幹事周美恬指，護老院舍人手短缺問題不是新鮮事，行業過去20年一直都受相關問題困擾，近10年情況更越來越差，又指安老服務行業本身涉及很多厭惡性工作，入行的人少，陸續退休的人亦多。護養院服務總監姚麗珊透露，護養院於疫情早階段只有約6成全職員工，其餘空缺都是靠退休後、或者透過中介公司聘請的兼職員工，人手問題十分困難。

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20名外勞僅1名有經驗 機構提供一對一支援

護養院2022年聘請首批6位外勞，去年再聘請14位，其中1位已離職。19名外勞包括農民、幼稚園老師等，只有1名於內地有相關經驗，部分則於疫情期間曾到亞洲博覽館協助照顧患者。姚麗珊指，機構會提供最少兩天的全日培訓予勞工，首三個月亦會提供一對一的支援，由本地員工照顧外勞，教導他們實務技巧。

姚麗珊形容，內地勞工「肯學肯做」，適應得不錯，惟語言及溝通上需要時間磨合。姚麗珊舉例指，廣東話「床褥」是放在床架上、厚厚的那張，「床墊」則是薄薄的，「我地話移一移張床褥，整好張床單嘅時候，會疑惑佢地點解搞張床墊，呢啲術語會有唔同」。不過，她指本地員工會教導外勞廣東話用字、術語及技巧，評核合格就可以「放心俾佢地做」，機構亦會派主管及宿舍舍監定期關心他們的情況，確保他們適應在香港的生活和工作。

請外勞反而吸引本地人入行

目前院舍人手已填補至約9成，周美恬指，人手足夠有助改善服務質素及工作環境，員工亦「喘得過氣來」。她續稱，外勞慢慢上手、可以獨立完成工作後，本地員工會「輕鬆少少」，人手穩定後，反而吸引更多本地員工入行；新的本地員工加入時有支援，留下的機率高了，認為聘請外勞有好處。

當局目前規定，院舍本地及外勞的比例需為2：1，護養院仍有空間聘請更多外勞。被問到未來會否增加護養院的外勞比例，周美恬稱「絕對唔會去到咁樣（2：1）」，因消化外勞有一定難度，形容聘請外勞涉及「十分十分十分之多嘅工作」，包括安排簽證、培訓、宿舍等，牽涉的資源和人手衆多，對整個機構來說是一個很大的承擔，加上政府給予津助院舍的預算是固定的，「無啦啦run多間宿舍係好高難度嘅動作」。她指，除外勞外，機構亦會重聘已退休、富經驗的護理員，亦會聘請曾就讀相關課程、知識層面及護理能力較高的畢業生加入保健員崗位，如本地沒有人才加入，才會考慮聘請外勞。

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