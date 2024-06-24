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小劇場短片揭盅新任務「抖戰」　保安局正式開通抖音

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2024/06/24 22:26

最後更新： 2024/06/25 00:08

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保安局局長鄧炳強(中)、副局長卓孝業(左)和常秘李百全(右)。(鄧炳強fb圖片)

保安局周日（23日）在社交平台上傳一張海報，疑是二次創作電影《寒戰2》海報，換上局長鄧炳強、副局長卓孝業和常秘李百全，預告今日（24日）有新任務「抖戰」。今日揭盅，其實是保安局正式開通官方抖音號，是保安局推出的第8個社交平台。

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保安局今日在Facebook上傳短片，再由鄧炳強、卓孝業和李百全三人上演「小劇場」，片中，鄧炳強向卓孝業和李百全話，非常時期，用非常方法。卓孝業話，「做好呢件事最少四個人」，但他們只有三人。鄧炳強將任務給交給一「人」，但Facebook影片未有揭露交給誰？要在保安局抖音帳號，才揭曉，而抖音的影片中，顯示鄧炳強將任務交給保安局的吉祥物「保安小熊」，擔當保安局抖音號的總指揮。

點擊圖片放大
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鄧炳強話，望透過更廣泛渠道，在大眾常用平台，讓大家更快得知官方訊息。保安局的抖音帳號截至今晚十時，已有逾8萬粉絲，獲讚超過18萬。

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