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IVF｜38歲港女備孕兩年不果決定人工受孕 求助營養師減磅提升卵子質素

新手爸媽

發布時間： 2024/06/25 00:52

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38歲港女想透過人工受孕，首要減磅。

遲婚愈來愈普遍，女性卵子質素和數量，會由三十五歲開始大幅下降，因此，體外人工受孕（IVF）成為了不少育齡女士的選項。

Tiffany已年屆三十八，與丈夫嘗試懷孕兩年未果，婦科醫生說她超重，建議她先減肥，於是她立定決心減磅，之後才考慮IVF。第一次見Tiffany，她着急要盡快達到減肥成效。Tiffany劈頭便問：「要減多少才能成功懷孕？」

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「據以往經驗，曾有減走15至20磅至理想體重，並吃得均衡，三十多歲患多囊卵巢症也能成功懷孕的個案。超重女士減去脂肪能提升卵子質素，並減輕懷孕時的併發症風險，例如妊娠糖尿病、子癇前症、早產等。但若只顧減肥，貪快用低卡節食的方法，忽略食物的營養價值，很大機會影響賀爾蒙，或使經期不準，減低成功懷孕機會。因此，你現時最重要是選高營養價值的食物，健康的生活和運動習慣。」接着，我為她詳細解說，如何攝取相關的食物營養。

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每日兩份拳頭大小的水果，每天目標進食一碗半煮熟菜的蔬菜；全穀物類，例如全麥包、燕麥片、糙米飯、紅米飯、蕎麥麵、全麥意粉、藜麥、全麥維等；奶和奶製品類；豆類；堅果；深海魚類，如三文魚、鯖魚、沙甸魚、黃花魚；以及單元不飽和油和多元不飽和油，這些食物富含維他命B、纖維和Omega-3脂肪酸，同時低飽和脂肪和添加糖低。

這些食物配搭在均衡情況下，可有助減少身體炎症，透過促進健康的子宮環境來幫助胚胎植入，並提供抗氧化劑以改善卵子和精子的功能。尤其葉酸、維他命B12、維他命D、海產類食物、奶類和大豆類產品，可增加身體製造和修復DNA的能力，減低自由基對身體的侵害，抗氧化並減低身體發炎，以及調節葡萄糖和胰島素的新陳代謝系統等。

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撰文 : 黃雅婷 營養師

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