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不實評論｜港府強烈反對美國販運人口報告　香港列第２級觀察名單

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 18 小時前

最後更新： 17 小時前

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港府回應美國販運人口報告。（資料圖片）

香港特區政府今日（25日）表示，強烈反對美國國務院《2024年美國販運人口報告》中，關於香港的不實評論。

特區政府發言人說，強烈不滿和堅決反對報告中就香港的情況，作出毫無事實根據及錯誤的評論。在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。報告中的結論毫無根據，將香港評為第２級別（監察名單）是極不公平、存在偏見和欠缺事實支持。

發言人強調，特區政府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口和加強保障在港外傭方面，投入大量資源。作為國際社會負責任一員，會繼續堅定打擊販運人口。

聲明又強調，特區政府一直非常重視保障現時約36萬名在港工作的外傭。入境處轄下外傭專責調查組，審查外傭簽證申請，主動識別潛在的販運人口受害者和剝削外傭的個案。如有證據顯示僱主曾苛待或剝削外傭，日後其聘用外傭的申請一般不會獲得批准。《僱傭條例》為外傭提供全面的僱傭權益保障，與本地工人無異。

販運人口報告分４級

美國《販運人口報告》分４個級別，分別有第１級、第２級、第２級監察名單，以及第３級最差。今年報告關於香港的部分指出，香港政府雖已作出重大努力，可是仍未達消除人口販運的最低標準，外傭仍有高風險面臨被販運，港府沒採取適當措施保護家傭不被販運，加上未能給予調查、檢控等全面數據，決定將香港調降級別，至第２級監察名單。

目前香港處於第２級監察名單，跟非洲國家乍得、盧旺達，亞洲老撾、尼泊爾同級。至於第３級最差的國家和地區，中國內地、澳門、北韓、俄羅斯也榜上有名。

今年報告指出，全球人口的販運問題，仍以強制勞動、性販賣最嚴重。

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