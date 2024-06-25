告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長

▲ 炎明熹發長文告別九展。

近日傳炎明熹（Gigi）因為不續約被TVB雪藏，結果連十大中文金曲也缺席，有關方面對炎明熹是否拒續約沒有作正面的回應，至於Gigi本人也一直沒有為事作出交代。

在昨晚（6月24日），炎明熹發長文回憶即將清拆的九展，她一共上載10張自己在九展的照片，並回憶每次在該處演出的點滴，她首先寫自己首次在九展參加唱歌比賽的回憶，道：

長文！

謝謝九展。

謝謝九展為我創造了好多美好回憶，見證住我從女孩仔👶🏻開始一路成長，請容許我表達對它的懷念： 與九展的最初回憶，是參加一個為中學生及大學生的唱歌比賽，我感覺應該是最有活力最青春的一次比賽了，因為我竟然自己第一次排舞，和三個女仔一齊跳舞之餘，還獨唱了鄭秀文前輩的「捨不得你」總共兩個項目。

雖然那次生病了，也走音了，好瘀、非常瘀，因為未試過咁瘀，所以場景還在我的腦海歷歷在目。🤯

慶幸最終組合的項目順利贏了，拯救了受挫的我，想想還是很刺激很美好的。

聲夢傳奇丨傳炎明熹離巢被雪藏 經理人解釋Gigi因「外在因素」缺席頒獎禮

▲ 炎明熹在個人IG以Story幽默發文，對九展的蚊表示：「最後一次咬我的機會。」

然後，炎明熹回憶參加唱歌學校的比賽，稱：

第二次踏上九展舞台是參加唱歌學校舉行的比賽。但我，竟然又生病了！當時陪着我的姑丈便說了一句：「既然都病了，咁就打定輸數，唔爭在食埋一碗XX的三小辣米線吧。」不過我最終都沒勇氣，選擇了蕃茄味的（💡不要太放棄自己，可能還有一線生機呢）

但就在這個比賽中，我第一次享受到舞台的魅力，在歌曲的中後段我好像進入了自己的世界，那個場景依然記得依然很美；即使那時不在狀態，內心竟有種力量，令到自己放低顧慮，盡情去享受這個舞台。(心想：反正都係輸）

之後重看錄影片段，雖然我始終認為自己做得不夠好，但其實當時表現是幾有火的哈哈。最後結果好幸運拿了我第一次的公開組冠軍。感恩🙏🏻

接著，炎明熹已正式出道，以歌手身份數次踏上九展舞台，指：

到了第三次踏上九展台板已經是參加了「聲夢傳奇」這個比賽，還開始用炎明熹的身份去表演，感覺真的又上演。

那時的我踏入九展時一種莫名其妙的親切感就湧了上來。誒？呢度咪係我之前比賽嗰度囉？然後就喺度傻笑🤪😛 第四次是以嘉賓的形式上來的，那時初出茅廬的我很榮幸可以做胡師兄的嘉賓亦是第一次的演唱會表演嘉賓，那種興奮及神奇感覺真的筆墨難以形容。✍🏻🙅🏻‍♀️ 第五次是一個JW老師和我的小型音樂會，這是我在湖南參加完「聲生不息」回來的第二個工作。在那裏應該是我人生第一次在舞台上唱了這麼多首歌，亦很開心大家給我的正面回應和鼓勵，這對於初踏上音樂路的我而言，真的很重要，大家知道的哈哈。🫀

我覺得那時我的準備不是很足，擔心自己的表現不好，亦在晚上焦慮到落淚，但每次狠狠的經驗，正敦促我要繼續勇往向前。🏃🏻‍♀️💨

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然後，就是她的個人演唱會《Gi-Force》在九展舉行，稱：

第六次，亦是出道以來重要的一次。

就是自己的個人「Gi-Force」演唱會。

不敢想像自己真的可以，真的沒想到；

更沒想到公司給了我一個這麼珍貴的機會。一直對自己缺乏信心的我，不敢相信自己可以完成這項艱巨任務；在這期間我清楚看見幕後團隊、同事朋友老師一直傾力幫助，鼓勵我。

我很想努力地去做，不辜負每一個對我好的人，無論是愛我的還是我愛的。

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最後，她回憶第7、8次演出，寫道：

第七次又是和聲夢朋友的一次回憶✨

也是我第一次現場演唱Crystal Clear這首歌俾大家聽，耶，希望大家鍾意哈哈。

記得在後台那個位置吃飯有種四海為家的感覺，突然之間唔記得咗個形容詞請在下面留言🥲請大家不要太介意寒舍有點簡陋，呢度已經冇位置可以po相了下次有機會俾大家睇，提我🤣 到了最後一次，第八次。

那是「Gi-Force」演唱會的補場及加場，其實我並沒有為了上一次天氣問題延期而不開心，因為我知道「塞翁失馬，焉知非福」所以會隨遇而安，但是很慶幸很感激公司又再幫我安排，令我可以短時間內再一次踏上這個舞台（本來是要在其他地方開的）

當然這次我有更加大的壓力，因為怕大家對我有更高的預期，有了先前一次做比較，我其實更加害怕，怕缺少了第一次的那份衝勁，也怕大家覺得我退步 (因為覺得自己遠遠還未準備足夠)因此一直畏懼，直至表演的日期越接近，才又記得從前初踏九展舞台的那份放手一搏的初心，還有身邊家人、朋友、同事、老師們對我的好，所以讓我知道無論如何The Show Must Go On。

我好清楚身邊嘅工作人員會因為我受苦，因為我不斷地有新想法不斷想做得更加好，結果是不斷在消耗自己，也消耗著團隊所以很抱歉。

尤幸最後進行的三天表演中都有不同狀態，最後聽到的迴響是我有進步，真的覺得好欣慰，好感激好感激所有幫助我與我同行闖關的所有人和事物。🫀 還有一些是在Band房綵排的日子，但是沒有照片🥲 謝謝九展為我帶來的神奇力量✨

所有的東西都記憶猶新，

亦有很多第一次。

不知道還有沒有漏呢？

呢啲回憶真係燒腦😳（因為寫完之後我好似發熱緊🥵） 即使你的樣貌不復存在，但你的靈魂與我同在🌫️ 咁我算唔算係九展留低咗好多腳毛？😳🤔

算啦，一步一腳印好似斯文啲😝😤 有些畫質比較朦，希望大家見諒🥶

炎明熹的發文獲陳懿德、潘靜文、何雁詩、詹天文 、胡鴻鈞、趙展彤、冼靖峰、鍾柔美、吳保錡等畀Like支持。不過，炎明熹沒有提及有關續約、被雪藏的傳聞。

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