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壽司郎之亂︱女大學生食壽司郎帶寵物蜥蜴放醬油碟「打卡」　官方：將採取法律行動

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 小時前

最後更新： 15 小時前

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女大學生食壽司郎帶寵物蜥蜴放醬油碟「打卡」，官方：將採取法律行動。

【壽司郎/蜥蜴/寵物/台灣/壽司郎遭惡搞】壽司郎又遭惡搞？日前，台灣1名女大學生到當地壽司郎用餐期間，將一隻寵物蜥蜴放上醬油碟「打卡」；照片發佈到其個人Instagram限時動態，被網民發現並截圖斥責：很噁心！而台灣壽司郎官方亦發現事件，暴怒發聲明回應，擬採取法律行動追究責任。

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日前，有台灣網民在社交平台「Dcard」發文抨擊「XX大學生的素質」。從帖文附圖可見，涉事女大學生光顧壽司郎，並上傳了一張Instagram限時動態照片，驚見女大學生將自己飼養的「寵物蜥蜴」來到壽司店用餐，並將其放在醬油碟上，四周被其他壽司碟包圍；蜥蜴旁邊還有註解「壽司胖胖包」，顯然該名女大學生認為自己的寵物蜥蜴非常可愛，於是將其與餐桌上其他壽司一同「打卡」。

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然而，女大學生的舉動讓網民直呼噁心、不衛生。發文者斥責：

只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！

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官方回應：將採取法律行動

相關截圖在網上瘋傳。對此，台灣壽司郎於6月24日中午，透過Facebook發出聲明稿，表示已接獲通報，有民衆私自携帶寵物進入餐廳，並做出不當用餐行為及拍攝照片，發佈於社交平台後遭截圖並在網絡上流傳。

壽司郎強調，涉事消費者的行為引發了餐飲衛生疑慮，造成壽司郎聲譽受損。目前，壽司郎所有分店都已加強餐具之清潔消毒，確保民衆用餐安全。公司後續將就該消費者個人行為所造成的商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

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