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47人初選案｜戴耀廷區諾軒等5名被指組織者今起求情　有旁聽人士通宵排隊

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 16 小時前

最後更新： 15 小時前

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法庭今聽取認罪被告戴耀廷等人求情，料需時3天。

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，14人被裁定罪成，戴耀廷等31人則認罪。法庭今（25日）聽取認罪被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及經審訊後被定罪的吳政亨之求情，料需時3天。有旁聽人士通宵排隊，今早8時許旁聽隊伍已有逾百人。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

法庭今處理5名被指為組織者的被告求情，包括認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，以及經審訊入罪的吳政亨。

眾被告於10時由懲教人員帶入犯人欄，戴耀廷被安排坐正中間，戴朝旁聽席展露笑容，趙家賢則較前消瘦不少。

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昨晚有人通宵排隊，今早8時許旁聽隊伍已有逾百人。西九龍法院外及附近港鐵站有大批警員駐守。

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16名否認控罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。除劉偉聰及李予信外，其餘14人均罪成。

31名已認罪被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠及伍健偉。

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