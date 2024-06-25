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巴黎奧運︱女拔17歲飛魚休學操水不言悔　張心悅出戰200米背泳：以何詩蓓為榜樣

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 15 小時前

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張心悅是今屆巴黎奧運的新星。

【奧運/游泳/張心悅/何詩蓓/巴黎奧運/女拔】就讀拔萃女書院，現年17歲的「小飛魚」張心悅以「A標」直入巴黎奧運出戰200米背泳項目，前年5月正式加入港隊，去年初，她為備戰亞運而開始休學，清晨5時起床開始練水，就算犧牲了校園生活，她亦無悔全情投入到自己深愛的運動當中，「與讀書相比，游泳比較有前途，我也比較喜歡游泳，覺得自己可以游出好成績，希望在游泳上投放更多精力和時間，看看可以游得多遠。之後都可以讀書，但游泳這幾年（對我）很重要。」

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巴黎奧運︱張心悅7歲半學游水

張心悅從7歲半開始參加泳班學游水，她自言自幼「細膽」，覺得陸上運動太過危險，學水後又發現四式之中又最愛背泳，起初只是喜歡「躺在水面」的感覺，其後成為專注練習的主力項目。目前張心悅是港隊游泳代表，亦是100米及200米背泳青年紀錄保持者。去年她以16歲之齡在200米背泳項目中游出2分10秒35，成為最年輕達到奧運「A標」的香港泳手。

她指游出「A標」是8星期「辛苦到喊」的地獄式訓練，對於達成A標感難以置信。她指之前一直以奧運A標為目標，稱一直都夢想參加奧運，但「未想過那麼快」。

張心悅希望有一天與何詩蓓並肩作戰。（節目截圖）

巴黎奧運︱張心悅盼與何詩蓓並肩

她自言以何詩蓓為榜樣，期待可以在奧運場上與何詩蓓並肩作戰。對於奧運期望，她指希望可在單人項目200背泳可以入到決賽，「希望可以再快多少少，目標係2分07、08秒」。

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巴黎奧運︱張心悅公開訓練時間表

05:00起身
05:30-07:30練早水
07:30食早餐
09:00-12:00小睡休息
12:00食午餐
16:00-19:00再練水

巴黎奧運︱張心悅：游泳是陪伴我的好朋友

張心悅接受有線新聞訪問時坦言會盡力做到最好，「始終第一次參加這麼大型的比賽，感受氣氛為主。全世界最厲害的運動員都齊集在（奧運），氣氛肯定和其他比賽不一樣。希望保持以往的心態，每一個池都游得最好，全力以赴，不會想太多，給自己太大壓力。」

在張心悅的心目中，游泳不止是運動而已，「游泳是一個由我7歲開始便陪伴我的好朋友，和我經歷人生許多很辛苦的時間，亦都在泳池帶給我許多歡樂。」

與其他同齡女孩一樣，張心悅也會追韓星，她指在偶像身上找到啟發，

他們帶出的訊息是要愛自己，比賽游得好或者不好，都要記得珍惜自己，要愛自己。

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正能量 運動員 巴黎 拔萃女書院 游泳 何詩蓓

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