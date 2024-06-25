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MIRROR成員丨江𤒹生個唱前推出新歌《偽映畫預告》　AK以電影預告比喻愛情

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 小時前

最後更新： 15 小時前

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MIRROR副隊長江𤒹生（AK）在個唱閉關前，推出新歌《偽映畫預告》。

將舉行首個個唱的MIRROR副隊長江𤒹生（AK）在正式閉關籌備演唱會前，推出最新單曲《偽映畫預告》，並在昨日（6月24日）下午於海運戲院舉辦MV首播會，與300生粉先睹為快。

新歌《偽映畫預告》由徐浩監製、AK首次與Jay Fung（馮允謙）合作寫曲、好友Oscar填詞及負責操刀MV，透過8大經典電影場景串連，比喻一段關係開始前，就好像電影預告一樣精彩、吸引，但當你真正去欣賞電影時，會發現電影與預告原來是存有落差。

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MIRROR副隊長江𤒹生（AK）新歌《偽映畫預告》MV。

與Jay Fung首次合作
 
這次推出《偽映畫預告》找來馮允謙（Jay Fung）首次合作，原來這是AK已久的心願，透露早在多年前活動上，AK已主動邀請JayFung期望合作寫曲，直至兩年前一次靈感湧現，AK才鼓起勇氣聯絡Jay Fung合作。

AK開心道：「好記得一次表演後返到屋企，個腦突然間有啲melody，即刻攞部電話錄起咗，又好膽粗粗send畀Jay Fung，真係一個好rough口哼幾句嘅melody，佢竟然一口就應承咗我！」而兩年後，眼見歌曲成功面世，AK大呼感動外也感謝Jay Fung一路的幫助。

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以電影預告形容感情

在歌詞部分，AK說Oscar以電影預告形容一段感情寫照，因為好多關係未正式開始，會像電影預告精彩美好，但事實卻未必是和預期一樣，說：「每段關係開始前，大家都會諗得好美好，好似電影trailer，最精華最好擺晒裡面，但件事最終發生成點，一日唔開呢套戲一日都唔知道。一段戀情一樣，開始咗至知同另一半唔啱、係需要磨合，或者未必最適合你，同你睇嘅trailer（預期）原來唔一樣。」

被問到AK的愛情觀，AK覺得與《偽映畫預告》中的男主角相近亦有相似經歷，開始時可能對愛情抱有幻想，但開始後很多事亦不是自己想像中美好、相處是想像中的舒服，關係沒帶想像中的好。

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穿插經典電影場景

配合新歌內容，今次《偽映畫預告》MV穿插8部經典電影場景，AK表示這是填詞兼MV導演Oscar想法，當中場景包括：《教父》、《花樣年華》、《無痛失戀》、《少年Pi的奇幻漂流》、《鋼琴戰曲》、《La La Land》、《布達佩斯大酒店》及《真人show》，當中也穿插其他電影如《鐵達尼號》、《這個殺手不太冷》、《春光乍洩》、《搏擊會》、《潛行空間》等劇情及服飾細節。

AK說：「嚟到現場真係有走入電影世界嘅感覺，加埋燈光好靚，自己都不停打卡，好鍾意《布達佩斯大酒店》及《教父》兩個場景，而第一下入到嚟見到《La La Land》，自己好大感覺，因為我好鍾意L.A呢個地方，人生第一次到L.A仲係dancer嘅時候，有特登上天文台山睇呢個夜景，到今次望到呢個假夜景，上年又拍完《Blue Monkey》返嚟，有啲掛住係L.A生活、朋友，同嗰邊拍嘢嘅回憶，即刻問大家幾時再有機會去拍過。」

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