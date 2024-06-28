職業生涯丨博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校參觀《經濟日報》　學生體驗媒體工作實踐職業生涯教育

▲ 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校參觀《經濟日報》，學生體驗媒體工作實踐職業生涯教育

科技日益發達，媒體亦隨潮流而變革。本港不少傳統報社順應需求，逐步轉型成為新媒體。普羅大眾對對新媒體的運作、新聞從業員的工作性質等，往往難以一窺全貌。博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校逾百名師生6月20日到訪《香港經濟日報》集團參觀，活動歷時逾兩小時，讓學生身歷其境親身體驗做小主播，更隨幕後工作人員嘗試不同工作崗位，大大提高學生媒體素養能力。

近年《香港經濟日報》集團積極轉型，致力發展網上媒體業務。網上媒體往往涉及主播直播、製作影片等，是次參觀活動有別於過去純參觀的模式，不但安排學生到《香港經濟日報》的直播室一嘗做小主播的滋味，即場向參與的老師及同學們報道新聞，更安排同學們參觀大型錄影廠，讓同學們即席落場一試攝影師、燈光師等工作。

▲ 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校師生到訪《香港經濟日報》集團參觀，讓學生身歷其境親身體驗做小主播，嘗試不同工作崗位，大大提高學生媒體素養能力。

參觀大型錄影廠、模擬節目拍攝

當日逾百同學到來，由於人數眾多，抵達後分成兩組，其中一組參觀《香港經濟日報》近年投資興建的大型錄影廠，並由逾廿載經驗、屢次獲得新聞獎項的資深攝影記者先為同學講解拍攝時所需的日常裝備，如不同焦距的鏡頭、攝錄機等，以有趣的方式講解拍攝手法、訪問技巧等。此外，一眾同學輪流嘗試運用不同焦距的鏡頭拍攝，以鏡頭看世界。

之後同學們更輪流參與模擬節目拍攝，分別擔任攝影、錄影、收音、燈光、主持等不同崗位。通過真實體驗，激發同學們直呼往後也要從事幕後拍攝的工作，當中一名男同學更稱「長大要做一名燈光師！」，實地體驗往往較從書本學習知識更深刻。

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分組參觀直播室、體驗做小主播

《香港經濟日報》集團近年全力轉型發展電子傳媒，銳意發展網上傳媒、影片發展等，報業集團設有直播室，全天候直播不同類型的新聞資訊。同學們了解直播室的設施，以及主播的基本技能，包括咬字發音、衣著打扮、臉部表情及坐姿等資訊後，一行人就分隊進入控制室及直播室參觀，了解直播時實際運作。

當天同學們分成不同小隊，部分同學負責到控制室控制直播畫面播放，另外2名同學就擔當小主播即場報道新聞。同學們看見熟悉的面孔出現在營幕上，紛紛興奮地讚好。

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資深記者分享親身經驗

對於記者的工作，不少同學認知不多。是次參選活動就安排了《香港經濟日報》集團資深記者向同學們介紹記者的工作，包括不同範疇的記者，如港聞、財經、娛樂、消閒等，而記者亦有文字記者、攝影記者、電視台、電台記者等。當天她更向同學講解記者工作的流程，包括事前調查、設問題、採訪時技巧、事後的撰寫報道、核對資料等。

當天分享期間，碰巧有節目直播，同學們靜靜地一個跟一個的進入直播室，感受真實直播節目的氣氛。觀摩過後，同學們大感驚喜。

▲ 參觀活動安排《香港經濟日報》集團資深記者向同學們介紹記者的工作。

《香港經濟日報集團》參觀到校服務

《香港經濟日報》現時推出參觀及到校服務，適用於《我的行動承諾2.0》學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生職業生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

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