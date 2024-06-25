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疏忽父親︱9歲女童盪鞦韆墮地身亡　家長在旁聊天事後控告遊樂設備公司

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 15 小時前

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9歲女童盪鞦韆墮地身亡，家長在旁聊天不顧孩子，事後控告遊樂設備公司。（iStock圖片）

【遊樂場/意外/疏忽】與小孩外出，家長必須看顧他們的安全。上海一名9歲女童在公園站著盪鞦韆，疑失足重摔在地上，更被隨後急速落下的鞦韆擊中頭部，傷重不治。女童父親認為鞦韆設計有問題，控告有關設計公司等，最終獲賠107萬元人民幣（約115萬港元），但法官指父親亦需負上四成責任。網民幾乎一面倒痛斥該名父親，沒有盡責留意安全，反推卸責任的行為可恥。

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綜合媒體報道，該名不幸過世的9歲女童（化名小櫻），兩年前跟父親及祖母到屋苑附近的公園玩盪鞦韆，當時兩名大人與鄰居閒聊，小櫻跟玩伴站在鞦韆上用力擺盪，結果小櫻盪到半空中，一時沒有抓穩，整個人從鞦韆上摔在地下，並被急速落下的鞦韆擊中頭部，卡在鞦韆與地面的間隙，造成嚴重顱腦損傷，搶救後不幸身亡。

上海一名9歲女童在公園站著盪鞦韆，疑失足重摔在地上。（微博截圖）

事發後，小櫻父親認為鞦韆設計有問題，指鞦韆擺動幅度接近90度，即使有家長陪同，也難以完全避免意外的發生，於是控告有關鞦韆公司、物業公司及居委會等要求賠償。上海市第一中級人民法院認為，女童的家長也未有盡好監管的義務，應自行承擔四成責任，而鞦韆公司須承擔其餘的賠償責任，父親共獲賠償107萬元人民幣。

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上海一名9歲女童在公園站著盪鞦韆，疑失足重摔在地上。（微博截圖）

事件令大批網民感到氣憤，指家長缺乏安全知識，責無旁貸，「責任人應該是家長，為什麽小區物業要賠償？自己玩秋千不當掉下去，又不是秋千斷了掉下去，真是無語」、「不理解這個案子最後為什麽是設備公司來賠款呢？」、「這難道不是自己玩秋千不當造成的結果！」。

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