機場系統｜李家超：香港為航空樞紐系統不應發生故障　須改善後備系統銜接

▲ 特首李家超指，香港作為航空樞紐，電腦系統不應發生故障。（梁偉榮攝）

香港國際機場周日（23日）發生電腦故障，影響航班顯示系統。特首李家超指，香港作為航空樞紐，電腦系統不應發生故障，故已要求機管局提交報告，以審視應變措施並加強預案，防止再發生同類事情，並強調必須改善後備系統銜接；而運輸及物流局已約見機管局表達關注，了解問題及改善措施。

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被問到會否對機場發生電腦故障感到失望，以及是否需要更新機埸硬件，李家超今早（25日）出席行政會議前會見記者，指自己非常關注事件，認為香港作為航空樞紐，每日處理航班數目以千計，是次事件令不少旅客受到影響，故「不應發生故障」。他續稱，已要求機管局提交報告，以審視應變措施並加強預案，防止再發生同類事情。

李家超又稱，已要求運輸及物流局及機管局必須全盤審視系統設置、改善後備系統銜接，尤其是啟動系統的應對能力，並檢視各方面的風險管理，確保系統的融合性及配對性。他更提到，機場三跑系統即將落實，強調機場作為香港重要競爭力，必須達至世界一流水平服務。

另外，對於中電供電系統周日凌晨再出現故障，多區電壓驟降。李家超指，十分關注過去接連發生的電力事故，對於周日的事故，他指初步原因是與極端天氣有關，影響九龍、新界不同地區的電力供應，故機電工程署已成立專責小組跟進事件，要求中電必須查明事故原因及落實改善措施，亦已要求對方改善供電系統的避雷能力，應對應對未來數月高頻率暴雷帶來的風險。

他亦表示，中電須從根本作出改善，作出一系列改善措施，維持香港一直引以為傲的穩定電力供應，包括為系統進行健全維修，確保不同領域的穩定性，亦需加強應變能力，應付電力不穩出現的事故，如電梯停用等，同時應增加人手處理事故及進行應變，確保事故時及早審視供電情況，盡快恢復電力供應，減少對市民、企業及經濟發展的負面影響。

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