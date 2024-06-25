東張西望丨96歲根叔收回魚塘被「家人」軟禁　黎寬怡採訪慘被推落地

▲ 《東張西望》黎寬怡（貓仔）在採訪期間慘被推落地。

現年96歲的「魚塘大王」盧開根（根叔）在4年前登上《東張西望》，他原本擁有半億身家，在元朗大生圍擁有13個魚塘， 大可安享晚年。但好景不常，根叔的13個魚塘卻先後被親生女兒及鄰居夫婦以誘簽合約形式騙去，其銀行存款只剩下5000多元。

《東張》攝製隊多年來一直緊貼事件，幸獲大律師陸偉雄仗義協助調解，最終成功收回魚塘，並轉讓予拍檔陳女士。

當年根叔曾指有很多人覬覦他的財產，他沒想到他的一句話竟成真，其久未露面的孫兒突然現身！

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根叔出院即被「家人」接走

96歲的根叔斷斷續續入住醫院，記憶力衰退的他已對魚塘被騙一事印象模糊，但就記得自己在魚塘打拚了大半生，說起魚塘就很開心，也感激街坊對他的支持。

陳女士指根叔出院後即被家人接走，更懷疑他們把根叔軟禁！

▲ 根叔、陳女士（影片截圖）

黎寬怡慘被推落地

《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）、陳女士一同探望根叔，根叔家人允許他們進屋內探望，但攝製隊就遭受粗暴對待！

在影片中所見，陳女士、貓仔進入屋內，陳女士幫根叔做伸展動作，而攝製隊的男同事則被根叔家人推出屋內，根叔的家人大聲地表示：「我哋屋企」，更一度把家中大門關上。

在期間，攝製隊曾向根叔家人說：「你唔可以困住我同事㗎嘛。」根叔家人回應：「佢唔出嚟，我困住佢？」

其後，貓仔、一名攝製隊女同事與根叔家人發生拉扯，根叔家人在攝製隊女同事手上拉走一些東西，貓仔立即衝上前拉開他，並說：「你唔好用力扯我同事，我哋只係嚟探根叔。」

貓仔叫根叔家人先冷靜，對方一下子就把推倒在地上，攝製隊同事們就說「唔好郁手啊！」根叔的家人就繼續企圖搶去攝製隊手上的錄影機，相當暴力！

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