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星二代丨李婉華愛女接捧做性感女神　Natalie開船P騷火辣身材

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 14 小時前

最後更新： 13 小時前

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李婉華愛女又晒水著照！

開船P是炎炎夏日的指定節目！李婉華20歲大女Natalie近日來港度暑假，日前她跟友人於深水灣開船P，這位小辣椒的惹火身材再成焦點。

星二代丨李婉華20歲愛女騷三點式照　遺傳絕美身材接捧做性感女神【多圖】

遺傳媽咪狂野個性？

從Natalie分享的IG照片所見，身穿比堅尼的她大晒健康膚色和嬌人上圍，除了美臀吸睛外，「鬼妹仔」性格的Natalie都幾狂野，穿恤衫的她對鏡頭抓開衣領，感覺幾大膽！

另外，見Natalie跟友人於打碟機前拍照，未知她是否打碟高手！

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【一舞傾城】不滿李婉華批評劇情教壞細路　王晶還擊：有本事教女兒守住處女到40歲

李婉華不反對愛女入行

以往愛以鄰家女孩打扮示人的Natalie，近年打扮變成熟外，更經常於社交網晒水著照，完全遺傳了靚媽的優良基因。

李婉華曾帶同女兒回港見媒體，自細熱愛唱歌、跳舞及彈琴的Natalie直言以當演員為目標，至於李婉華表明絕不反對女兒加入娛樂圈，若然女兒入行，只希望她完成學業以及事前要好好準備。

至於問及愛女有否拍拖，雖然Natalie表示沒有，不過李婉華就踢爆阿女：「都冇得唔畀，佢話自己好多男仔追。」

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