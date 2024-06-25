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女性地位｜家中獨女擁4個單位憂無後繼承 富家女凍卵：年過40仍未嫁便「投入生產」

家事百科

發布時間： 15 小時前

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《三十而已》劇照

幾個新信息看似不相關，但拼在一起可能見到一些關於中國未來人口圖像的端倪。首先是以上海單獨來算，其GDP已趕上日本、南韓這些富裕地區，而出生率的下跌也一樣緊貼，甚至超過。向來最低的南韓是0.7上下，但剛看到上海的數據是0.6。以地區而區分，上海可說是全中國最不願生育的地方。

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另一天，一位上海女性熟朋友私下就爆說，家中父母已同意她凍卵的計劃，她也做好各種調研，存好資金。一到四十歲還未能結婚，就先行把凍好的卵「投入生產」。上一輩價值觀為何突然像走得那麼前？也有實際考慮，她說，她家傳統上海大戶，來到她這個七十後，才有她這作為家中獨女這回事。

她工作努力趕上過去上海經濟發展最快的年頭，自己有樓房，此前在海外也有投資，如果把家中兩老兩個房子都算在內（日後她也會承繼），她將會有起碼四套房。未來就算沒女婿，但兩老顯然都同意起碼有個孫去繼承。

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此外，再有一項未來生育倡議，是說為鼓勵女性生育—特別是有才幹及經濟實力的女士，不妨推進女性若生出女孩的話，女孩就跟母親姓的風氣，說這可增加女性生孩子的動力，並更加確立出多一條血脈家族與姓氏的傳承鏈。原因也有點像朋友父母的想法，那就是在一些老人家心目中，其獨生女兒嫁人後生出來的孩子跟男家姓，自己的家族其實就「絕後」了，如果有共識是生孫女就跟母家姓的話，可能真有生多幾個的原動力。

生女跟母親姓在中國並非新事，特別是以前宣傳「女性頂半邊天」的日子，只是沒有高調提倡或形成共識。在人工生育技術、認可不婚產子、同性婚姻和跟母姓的新技術和價值下，不知人口數字能否扭轉。

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撰文 : 李照興

生育 結婚 上海 中國 人口

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