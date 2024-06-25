徐濠縈打噴嚏感劇烈疼痛　陳奕迅太太入院做椎間盤手術

▲ 陳奕迅太太徐濠縈入院做手術。

歌神陳奕迅早前打網球受傷腮骨骨裂，連太太徐濠縈近日也入院！眾所周知，徐濠縈除是潮人外，更出名是長跑好手，而且素有「肯雅徐」之稱。但fit爆的她原來椎間盤一直有問題，早前要入院做手術。

徐濠縈在社交平台上載做手街的相片及椎間盤X光照，用英文寫道，早於2022年曾接受移除椎間盤手術，但仍未能根治背痛，甚至只是打噴嚏也會感到劇烈疼痛，她稱：「作為一個非常活躍的人，過去的兩年特別具有挑戰性，因為我不得已停止重量訓練，由於滑雪必須攜帶沉重的裝備，讓我再經歷背痛。這種情況影響了日常生活，每當我打噴嚏時都會感到劇烈疼痛。」

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盼盡快康復做運動

於是，徐濠縈決定進行椎間盤置換手術，稱：「我的醫生因此建議進行椎間盤置換手術，這次手術很可能是我人生中除了20年前誕下女兒後，最重要的一次手術。希望這手術能讓我盡快回到喜歡的運動上，恢復我的日常生活。住院期間，感謝一直照顧我的醫生和護士。」

此外，徐濠縈亦騷出一張寫有「加油！媽媽」的照片，應是女兒為她打氣，同時她還收到鮮及營養品。帖文發出後，不少圈中人比如王敏奕、麥明詩、黎芷珊、糖妹、鄭希怡等向徐濠縈留言慰問。

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