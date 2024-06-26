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小一面試｜小一面試設集體遊戲觀察創意＋合作性　優才校長分享1類孩子最加分

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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優才(楊殷有娣)書院小學部校長陳偉傑分享小一面試貼士，設遊戲面試觀察學生創意及合作性。

【小一面試/小一入學/優才(楊殷有娣)書院小學部/優才小學部/直資小學】優才(楊殷有娣)書院小學部（下稱優才小學部）為熱門直資一條龍學校，初小校舍位於旺角，而高小與中學部則共用將軍澳調景嶺校舍。優才小學部重視學生多元智能和才華發展，開設才華班和具系統性的5層資優教育架構，培育資優人才。

優才高中開辦DSE文憑試課程及國際文憑（IBDP）雙軌制，包括3班DSE及1班IB，優才的IB課程只開辦短短數年，但畢業生成績斐然，2023年IB平均分達39.3，全港排第4。6成畢業生獲得40分或以上，佔全球8.9%，而其成績在全球3500多間IB學校中，登上百大最強IB學校的第12位。

優才小學2025/26學年小一申請已截止，並將於6月29日至30日、7月6日至7日進行第一輪面試，第二輪面試則暫定於9月下旬至10月上旬，10月下旬公布結果，而多元資優生家長課程暫定於今年11月至2025年3月舉行。

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優才書院小學｜設兩輪面試 內容圍繞生活化

優才小學部陳偉傑校長接受TOPick訪問表示，今年超過5000人報考小一，小一學額為126至130個。面試設兩輪，第一階段入學面見將安排學生出席指定日子的面見日，所有已報名的學生都會獲邀出席。面見時間大概30分鐘，分為個人面見及集體遊戲兩部份。

個人面見主要問及語文知識、數理、生活常識。語文能力一般了解小朋友中、英文的溝通能力。而數理邏輯可能由情景題出發，例如購物情景，讓學生簡單計算加減數。另外也有可能會問到一些生活常識，陳校長指，生活體驗也是校方重視小朋友的一環，而常識所涉獵的範圍都是他們這個年紀日常會接觸到的知識。

第二個部分為集體遊戲，一般由幾個小朋友組成一組，一同參與遊戲或合作完成任務。透過集體遊戲中，老師會留意小朋友是否合作聽從指示，以及是否願意與人溝通合作，進一步會觀察小朋友有沒有同理心和創意。他坦言，知道有些家長和小朋友已安排進行10多個面試，故不希望小朋友對面試感到壓力。

以往試過以運動會或者一個集體遊戲的形式進行，小朋友來到不會覺得自己正進行面試，只是覺得來學校玩！

優才書院小學｜第二輪設親子面見

經過第一輪面見後，大概有三成（約1500人）的家長和學生會進入第二輪面見，家長面見一般問及父母與子女的相處、教養的方式，亦可能邀請家長與小朋友合作完成任務、閱讀圖書，目的旨在觀察親子互動。

陳校長表示，學校希望小朋友喜歡學習、富好奇心，懂得問「原因」，以及富有同理心和責任感。學校著重培養孩子的良好品德及發掘每一個學生的潛能。最重要是小朋友能夠表現真我，具溝通能力和良好的待人接物態度。

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優才書院小學｜高才通留意兩大報讀方式

有關高才通資訊及查詢，優才小學近年接獲不少高才通家長致電查詢學校資訊。陳校長表示，歡迎任何符合在港讀書資格的學生，並可按以下兩個途徑入讀優才小學，除了適齡學童可報讀一年級外，其餘學童亦可留意插班轉校申請，全年接受申請，而校方收到申請表後，會視乎情況安排筆試(科目：中文、英文及數學)及面試。

優才(楊殷有娣)書院小學部陳偉傑校長，不希望小朋友對面試感到壓力，重視小朋友良好品德和潛能發展。

學校資料

學校名稱優才(楊殷有娣)書院
將軍澳校舍

地址：將軍澳調景嶺嶺光街10號

電話：2535-6869

旺角校舍

地址：旺角洗衣街31號

電話：2384-9855

 2024/2025年度學費

班級每月學費(有待教育局審批)全年學費
小一至小二每月3,210-11 個月
小三至小四每月3,410-11 個月
小五至小六每月3,600-11 個月
詳情按此連結  

2023/24插班資訊

年級小一至小六
全年學費$35,310-$39,600
插班報名日期全年接受申請
報名方法網上申請或親身遞交
筆試及面試日期個別通知
申請詳情按此連結  

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