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腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 13 小時前

最後更新： 11 小時前

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【彭皓鋒／御用惡人／TVB／直腸癌】53歲TVB御用惡人彭皓鋒，自去年自揭患上直腸癌第3期，一直積極治療面對。而他近日接受傳媒訪問時，便表示目前病情時好時壞，並指暫無開刀打算；彭皓鋒透露，懷疑患病與其過去不健康飲食習慣有關。事實上，有醫生亦指，不健康的飲食陋習會令腸道內的細胞不停分裂幫助消化，如果相關部位細胞刺激越大，該區域的細胞亦較易出現癌變。

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有TVB御用惡人之稱的彭皓鋒，與太太早前接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，指發現患癌的起因是排便習慣改變，由以往不時便秘至日痾數次。

突然開始肚痾一日兩三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。

彭皓鋒又透露目前病情時好時壞，並指以電療化療為主，暫無開刀打算，主要是因為不想手術後要終生用人工造口排便，對家人做成負擔。

依家每兩三個月去排期照MRI同PET SCAN，發現到依家照過三次，初發現時5點幾CM，1月份時檢查8點幾CM，剛剛今個月檢查又變7點幾CM，有大有細。但癌症指數上落不大，在六點多至八點多左右。

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至於患癌原因，彭皓鋒就估計是過去不良飲食習慣所致。

因為可能嗰幾年，我多數都係食飯盒，油多呀……外賣求其啦，點咗就食，自己又唔識煮。

更多相關報道: 癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌

台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁表示，撇除年齡增長、遺傳等因素外，飲食及生活習慣亦佔重要一環。人體每日都在進食，假如飲食習慣不佳，不停攝入大量添加劑、致癌物及不健康的飲食陋習，這些物質進入到腸道後，等待腸道消化期間，腸道內的細胞便會不停分裂幫助消化，如果相關部位細胞刺激越大，該區域的細胞亦較易出現癌變。

同場加映: 腸癌7大症狀

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預防患上大腸癌的5大方法：

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