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搭飛機慳錢｜手提行李超重2KG為慳$2000托運費　中女狂穿20件衫上身成功登機

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 9 小時前

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內地一名女乘客因手提行李超重2公斤，為慳$2000托運費，竟將20件衫穿上身，更成功登機！

【廉航/隨身行李/手提行李/托運/行李超重】一家大小搭飛機去旅行，家長一定會帶好多物品隨行。想慳錢搭廉航的話，又好易超出手提及托運行李限制要付額外費用。內地一名女子為了節省行李托運費，想出了一個奇葩方法，便是把衣服都穿上身以達登機標準，她的做法得到不少網友力讚聰明，不過亦有人因一個關鍵位質疑是作假。

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超重2公斤需付$1926托運費

綜合內地媒體報道，姓任的女事主購買了亞洲航空從西安飛往吉隆坡的航班。是次機票包含上限9公斤的隨身手提行李，但任女士的行李重達11公斤，所以地勤人員要求她購買20公斤重量的行李托運，費用為1,800人民幣（約1,926港元）。

為了節省額外開支，任女士於是當場打開行李箱，並把當中的衣服陸陸續續地穿上身，前後共穿了20件上衣、褲子，以及塞了一些物品到褲袋中。然後，到安檢時，任女士被帶到了一個小房間做檢查，她又把那20件衣服都脫下來，然後重新裝到行李箱中，最後她亦順利登機。

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網民力撐：收費不合理

對於任女士的做法，網民們幾乎一面倒力撐，「為了省$1800 ，就算200件我也會穿在身上的」、「非常正確的做法，1800幹啥不好」，他們更質疑航空公司收費「獅子開大口」，「所以，超重兩公斤，買20公斤超重行李費合理嗎？」

不過，有人認為應有其他方法，「能穿身上為什麼不能放在塑膠袋裡手提上？」、「拿個袋子裝幾件也行啊」，對此，其他網友則指出不可行，「亞航不行的，上次我也是超重，把兩個洗漱包提手上都被罰款了五百多」、「因為上飛機只能帶一件行李，她已經帶了一件了」；也有人質疑事主為流量而拍片作假，「去馬來西亞帶這麼多衣服作啥。」

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