政府工｜康文署請圖書館助理館長　月薪最高60K零經驗可申請

▲ 康文署請圖書館助理館長，月薪最高60K，零經驗可申請。（經濟日報資料圖片）

【政府工/政府職位空缺/公務員/政府招聘/筍工/康文署/圖書館】暑假是畢業生求職的旺季，政府工一向被視為筍工，每次有新招聘都會吸引大批打工仔和應届畢業生應徵，不少職位更「爭崩頭」。康樂及文化事務署（下稱康文署）現在招聘圖書館助理館長，月薪由32,430元至60,065元，無需經驗、只要持有任何一所大學頒發的學士學位，即可申請。

政府工｜圖書館助理館長職責

圖書館助理館長主要負責主管一所小型或流動圖書館，或協助督導圖書館服務小組或個別部門圖書館。

註：獲取錄的申請人，須注意下列各點－

(i) 須輪班當值和不定時工作；以及

(ii) 本職系人員須接受職系首長作出的調派和調職安排。

政府工｜圖書館助理館長薪酬

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

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政府工｜圖書館助理館長薪酬入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；

(3) 在綜合招聘考試的能力傾向測試考獲及格成績；以及

(4) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

政府工｜圖書館助理館長聘用條款

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

政府工｜圖書館助理館長申請手續

申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年6月27日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請圖書館助理館長職位」（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

聯絡地址：新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組

查詢電話：2601 8664 或 2601 8814

截止申請日期：2024年6月27日 23:59:00

部門網址：http://www.lcsd.gov.hk

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