生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因

前TVB「御用惡人」彭皓鋒年7月證實患上直腸癌第三期，近日他與太太Barby一同接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，親透患病經歷。

生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活 3孩之父復工養家：我當自己好返

透露患病先兆

彭皓鋒指起初發現如廁方式有改變，但不以為意，全因他自言向來有便秘問題，大多二至三日才去一次大便，但有段時間卻變成一日去三至四次大便，更出現有肚瀉的情況。

他指最初不理會一段時間，慢慢發現不妥，情況維持了一個多月，所以便決定去看專科醫生：「之後就照腸鏡，一檢查就發現有。（之前沒有檢查過？）太太Barby一直都有叫我，不過撞正疫情，那段時間我又掛住在內地工作，沒有想其它事情，所以一直拖，直到解封回港，身體出現問題先看醫生。」

談到會否因以前的飲食習慣，以致引起腸病，對此他直認不諱：「那幾年時間我大多數吃飯盒，那些飯盒又多油，自己又不懂煮飯。」

▲ 彭皓鋒與太太Barby一同接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，親透患病經歷。

樂天面對

雖然彭皓鋒患癌，他樂觀面對：「我也是一個比較幸運的Cancer患者，即係直腸（癌），我知道有些人是很辛苦，有些會去不到廁所，若他們去不到，變成頂着些垃圾，那麼垃圾在肚子入面很容易就發炎。」

他續說：「我又沒有完全排不到，我暫時去廁所﹑吃東西，胃口那些也可以，唯獨就因為有一個腫瘤，令到我成日都會想去廁所。這幾個月入面，我每日可能去七、八次大號。但排出來不多，每次都好少，但都有，所以我算好彩，又冇話痛。」

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定期檢查 腫瘤有7cm

他再指現時在觀察階段，唯有兩三個月去檢查一次，看看腫瘤有否變化：「主要做MRI和PET scan，PET scan都不可經常做，還有做CT，以及另一個可以檢查到你的腫瘤有否擴散。」

彭皓鋒透露由去年確診至今已做了三、四次檢查：「初初發現（腫瘤）時有5點幾cm，之後一月份去到8點幾cm，但最近又再檢查一次，就跌番去7cm，但癌指數又沒有上落，在6點幾至8點幾徘徊。所以現在希望腫瘤能夠再縮小一點，就可以做手術。」

▲ 彭皓鋒 （經濟日報圖片）

怕整造口後的生活



他指醫生叫其先做電療化療，希望令到腫瘤變細：「我想視乎個腫瘤離肛門遠些，那就可以做手術。因為現在個腫瘤近肛門，因為太近不能只直接切腫瘤，要再有個止口位，當切除了，因太近個肛門，個肛門的神經線就廢了，所以就要封了它，當封了它就要開造口，如果開了造口就永遠都是這樣，所以其實我自己想法是不想做的。」

彭皓鋒最怕整造口後的生活，會增加家人的負擔：「我聽過有些人做了後很麻煩，可能會傷口發炎，甚至有併發症，如果萬一有甚麼事，我還要家人去照顧我，不想太太辛苦。」

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感謝親友幫忙資助

彭皓鋒直言治療過程花了不少金錢，並已停工八、九個月，早前更到到新加坡等地看看有沒有新的醫治方法，亦有看朋友介紹的中醫等，不過感恩地他指親友資助不少醫療的金錢，強調將來定必還錢。

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